Debatte über Transsexualität - „Gerade Mädchen in der Pubertät fühlen sich schnell als Außenseiterin“

Ist trans ein Trend? Im Interview erklärt der Kinder- und Jugendpsychiater Veit Roessner, was es mit Gen-Umwelt-Interaktionen auf sich hat, warum Jugendliche in manchen Bereichen ihres Lebens heute eher unter- als überbehütet sind und was das alles mit Transsexualität zu tun hat.