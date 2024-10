Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

An der Küste von Beirut steht ein behelfsmäßiges Zelt. Es ist schwarz und grau. Daneben steht ein Paar. Die Frau trägt einen schwarzen Hijab, die Sonnenstrahlen fallen nur auf ihr Gesicht. Der Mann trägt ein weißes T-Shirt, kurze Hose, Vollbart. Erster Szenenwechsel: Ein älterer Mann sitzt auf einem Bürgersteig in Beirut. Neben ihm schläft seine Enkelin unter einem Moskitonetz. Der Mann ist geflohen vor den israelischen Luftangriffen auf den Libanon. Jetzt blickt er fragend in die Kamera.

Zweiter Szenenwechsel: Am Rande einer Autobahn zwischen Tel Aviv und Jerusalem steht eine Frau. Ihre Arme hat sie fest um drei Mädchen gelegt, wahrscheinlich ihre Töchter. An eine dicke Mauer gedrückt warten sie gemeinsam einen iranischen Luftangriff ab. Die Töchter haben Angst. Dritter Szenenwechsel: Ein junger Mann räumt vor einer Gaststätte im Norden von Tel Aviv auf. Eine iranische Rakete hat die Scheibe bersten lassen. Was davon übrig blieb, liegt jetzt verstreut herum. Auch auf den weißen Tischtüchern. Ein Scherbenhaufen.