Während Berliner Spitzenköche im Berliner Tagesspiegel über ausbleibende Gourmet-Touristen aus aller Welt und gestörte Lieferketten für lebenden bretonischen Hummer und abgehangenes Nebraska-Rind jammern haben jene Zeitgenossen, deren Interesse an lebenden bretonischen Hummern und abgehangenem Nebraska-Rind eher überschaubar ist, ganz andere Probleme.

„Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass die Kochkompetenz der Deutschen drastisch sinkt", beklagte Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), in der vergangenen Woche. „Der Wegfall des Angebots von Schnellrestaurants, Pommes-Buden und Italiener-um-die-Ecke wirft die Leute nun dramatisch zurück auf ihre eigenen Kochkünste, und die sind begrenzt."

Das Wissen, wie man sich aus mehreren Komponenten eine Mahlzeit zubereitet, werde in den Familien kaum noch vermittelt. Eine Fertigpizza könne noch jeder in den Ofen schieben, aber schon eine Kartoffel zu kochen, sei eine Herausforderung. „Da müssen Sie wissen: Mit oder ohne Schale kochen? Wenn ja, wie viel Salz muss da ins Wasser rein? Wie lange muss ich die dann kochen?", so Minhoff. An karg gefüllten Vorratsregalen liegt es jeden jedenfalls nicht, wenn die Krise in der Küche ausbricht.

Starker Anstieg der Pasta-Verkaufszahlen

Laut BVE-Erhebungen wurden im März zum Beispiel 170 Prozent mehr Nudelteigwaren verkauft als im Vorjahresmonat. Selbst beim legendären Klopapier waren es „nur“ 118 Prozent. Nun dürfte es kaum jemanden überfordern, Spaghetti irgendwie zu kochen, eine erwärmte Fertigsoße darüber zu kippen und das ganze mit Parmesan aus der Tüte zuzuschütten.

Doch wer sich auch nur einen minimalen Rest an Genussempfinden bewahrt hat und essen nicht nur als Sättigung begreift, wird davon ziemlich schnell die Nase voll haben. Die Vorstellung, damit dauerhaft die 170 prozentigen Übermenge an Pasta-Vorräten zu verarbeiten, ist jedenfalls wenig verlockend. Wir machen das besser! Das Stammland von Spaghetti, Tagliatelle, Fusilli, Penne & Co aus Hartweizengrieß – also Pasta – ist der Süden Italiens.

Grundregeln der Nudelzubereitung

Italienische Arbeitsmigranten etablierten Pasta auch in Deutschland, wo sie die traditionellen Eiernudeln inzwischen weitgehend verdrängt haben. Gute Pasta zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie den Geschmack ihrer Beigaben sehr gut aufnehmen und „transportieren“ kann. Kaum ein Grundnahrungsmittel auf der Welt kennt so viele dokumentierte Zubereitungsarten.

Dabei sind Pasta-Gerichte kein unergründliches Hexenwerk, sondern für jeden Hobbykoch zu meistern. Aber ein paar Grundregeln sollte man schon beachten. Zunächst mal lassen wir die einschlägigen Dosen und Gläser im Schrank, andernfalls drohen hochnotpeinliche Befragungen durch die Geschmackspolizei.

Auf den Punkt

Ansonsten gilt: Spaghetti immer in einem großen Topf mit reichlich sprudelndem Salzwasser kochen. Kein Öl dazugeben. Nach dem Vorgang durch ein Sieb abtropfen lassen und möglichst schnell und noch heiß verwenden – Spaghetti nicht brechen, weil sie in voller Länge den Geschmack der Soßen besser aufnehmen.

Spaghetti niemals zu weich kochen, dann klumpen sie und schmecken teigig. In der Regel stimmen die Zeitangaben auf den Verpackungen. Dennoch zur Sicherheit eine Gabelprobe machen.

Spaghetti immer auf vorgewärmten Tellern servieren Bevor wir jetzt Pasta-mäßig so richtig auf den Putz hauen und Tagliatelle mit weißen Trüffeln oder Penne mit Morchelrahm auf den Teller zaubern, gehen wir back to the roots – zur „Mutter aller Pasta“.

Spaghetti, Knoblauch und Olivenöl

Spaghetti aglio e olio bestehen im Prinzip aus drei Zutaten: Spaghetti, Knoblauch und Olivenöl. Beim letzteren bitte nicht allzu „preissensibel“ sein, denn das gängige Olivenöl vom Discounter ist meisten eine sensorische Katastrophe und erinnert eher an Motoröl. Beliebt ist ferner noch die Beigabe von frisch gehackter Petersilie und das Bestreuen mit frisch geriebenem Hartkäse (Grana Padano, Parmesan oder gereifter Pecorino), aber erst auf dem Teller und nicht in der Pfanne.

Um das puristische aglio e olio-Feeling nicht zu konterkarieren, sollte man auf weitere Zutaten verzichten, manchmal ist weniger einfach mehr. Wer es etwas schärfer mag, kann allerdings noch ein wenig gehackte Chili dazu geben. Knoblauch in sehr dünne Scheiben schneiden und in einer möglichst tiefen Pfanne in Olivenöl ganz leicht bräunen (evtl. mit etwas Chili).

Dann die möglichst noch heißen Spaghetti dazu und diese ein bis zwei Minuten mit einem Holzspatel langsam durchziehen. Zum Schluss noch kurz die Petersilie dazu und durchrühren. Sofort servieren und mit dem Hartkäse bestreuen, den man dann locker in der Pasta verteilt. Guten Appetit!

Das macht bestimmt Appetit auf mehr. Und so könnte man beim nächsten Mal die nächste Stufe erklimmen, etwa mit fachgerecht zubereiteten Spaghetti Bolognese oder Spaghetti Carbonara. Genug Zeit und genug Vorräte haben wir ja…

Zutatenliste für Spaghetti aglio e olio (2 Personen):

250 Gramm Spaghetti aus Hartweizengrieß

100 ml Olivenöl

3 Knoblauchzehen

ein kleiner Bund Petersilie Hartkäse

zum Reiben evtl. gehackte Chilischoten nach Geschmack

Mehr Kulinarisches von Rainer Balcerowiak finden Sie auf dem Blog "Genuss ist Notwehr".