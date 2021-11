Niederlande

Am Freitagabend sammelten sich am Rande einer unangemeldeten Corona-Demonstration Hunderte Randalierer in der Rotterdamer Innenstadt, griffen Polizisten an, setzten Polizeiautos in Brand, warfen Steine, zündeten Feuerwerkskörper und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Die Polizei setzte scharfe Munition ein, mehrere Demonstranten wurden verletzt.

Bürgermeister Ahmed Aboutaleb sprach hinterher von einer „Orgie der Gewalt“, an der „eine Reihe von Menschen teilnahmen, die nicht die Absicht hatten, sich friedlich zu verhalten, sondern die dort waren, um zu randalieren, die Polizei zu konfrontieren und öffentliches Eigentum zu zerstören“. Polizeichef Fred Westerbeke sagte dem TV-Sender NOS über die gewalttätigen Demonstranten: „Dies sind für mich Kriminelle, die versucht haben, meine Polizeileute zu verletzen oder sogar zu töten.“