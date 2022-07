Bei Anne Will wollte dann am Sonntag auch genau darüber gesprochen werden. Denn mit Blick auf den Herbst könne einem ja „Angst und Bange werden“, so die Moderatorin in der Anmoderation, deren Redaktion sich sichtlich bemüht hatte, eine Diskussionsrunde zusammen zu stellen, in der nicht am gängigen Narrativ gerüttelt wurde, wonach alles wieder ganz schlimm werden könnte, sobald dieser Sommer vorüber ist.