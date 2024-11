Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Hinterher kann man sich die Dinge immer schönreden. Wie das im Rückblick auf die Corona-Zeit funktioniert, stellte am Montagabend bereits kurz nach Sendungsbeginn Moderator Louis Klamroth bei „Hart aber fair“ unter Beweis. Der behauptete, nach einer kurzen Klartext-Ansprache seines Gastes Heribert Prantl, der eine ordentliche Corona-Aufarbeitung forderte, ab Minute 6:57: „Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass Sie oder ich oder unsere Kollegen in der Politik applaudiert hätten in dieser Zeit, sondern ich hatte das Gefühl, wir haben ziemlich kritisch drauf geguckt.“

Ja, hinterher kann man sich die Dinge immer schönreden – oder, wie es Klamroth kurz darauf ebenfalls formulierte, auch mal vergessen und verdrängen, was während der Corona-Zeit vor sich gegangen ist. Das sei ihm während der Vorbereitung auf diese Sendung aufgefallen, so Klamroth auch. Und Vergessen und Verdrängen ist eben auch ein probates Mittel, wenn man, wie die in ethischen Fragen damals als Ehtikratsvorsitzende gänzlich versagende Alena Buyx, die ebenfalls zu Gast war, lieber nach vorne schauen möchte als zurück. Das machte Buyx gleich zu Beginn deutlich.