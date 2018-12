Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel umfangreich auf Spiegel Online berichtet, hat der hauseigene Gesellschaftsreporter Claas Relotius (33) seine eigenen Geschichte manipuliert. Der Redakteur habe das Haus bereits verlassen und Fälschungen zugegeben, schreibt der Spiegel, der offenbar durch interne Hinweise und Recherchen den Betrugsfall nachträglich aufgedeckt hat.

Der Reporter Claas Relotius hat auch für zahlreiche andere Medien geschrieben, etwa in der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag, der Financial Times Deutschland, der taz, der Welt, im SZ-Magazin, in der Weltwoche, auf Zeit Online, in Zeit Wissen und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Auch für Cicero hat der Reporter zwischen 2012 und 2016 gelegentlich als freier Autor geschrieben. Es handelt sich hierbei vor allem um Auslandsreportagen und Interviews. Es gab in jener Zeit nie Rückmeldungen von Interviewpartnern und Protagonisten, die einen Betrugsverdacht aufkommen ließen. Gerade bei Reportagen liegt in der Natur der Sache, dass eine Überprüfung von Szenen zumindest jenseits von Plausibilität kaum möglich ist. Die Redaktion setzt sich umgehend mit Claas Relotius in Verbindung, um ihn aufzufordern, zu erklären, ob und wenn ja in welchen Cicero-Texten er möglicherweise manipuliert hat.

Ihre Cicero-Redaktion