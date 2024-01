Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

In der Ukraine wird derzeit demonstriert, der Kälte und dem Schnee des ukrainischen Winters trotzend. Frauen gehen etwa in Kiew auf die Straße. Es sind vorwiegend Ehefrauen von ukrainischen Soldaten. Sie demonstrieren für eine Demobilisierung, wollen, dass ihre Männer – von denen manche seit über 700 Tagen an der Front kämpfen – nach Hause zurückkehren. Eine , berichtet von Schildern, auf denen „Die Zeit der anderen ist gekommen“ oder „Mein Mann ist kein Gefangener“ steht.

Fast zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Seitdem wird gekämpft. Und seitdem haben sich die Frontlinien immer mal wieder verschoben, mal sah es besser aus für die Ukrainer, mal schlechter. Mittlerweile deutet jedoch vieles darauf hin, dass die Ukraine diesen Krieg nicht wird gewinnen können. Und während deutsche Politiker vor einsetzender „Kriegsmüdigkeit“ in der deutschen Bevölkerung warnen, sterben täglich Ukrainer an der Front, wo, sagen Experten, mittlerweile vor allem ein Stellungskrieg geführt wird; einer, der verglichen wird mit Stellungskämpfen des Ersten Weltkrieg.