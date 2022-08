Ist Netflix zu klein für Wagners „Ring des Nibelungen“? Gestern schien es in Bayreuth noch so. Auch deshalb habe ich heute vor der „Walküre“ erst einmal meinen „Geldermann“-Gutschein eingelöst. Doch es lag dann weniger am Getränk als an den Stimmen auf der Bühne, dass der erste Aufzug zur ersten kleinen Bayreuth-Offenbarung wurde. Plötzlich war jedes Wort zu verstehen, plötzlich stimmte die Architektur, stimmten die Spannungsbögen. Auf der Bühne verhandelten drei Bayreuth-Haudegen, wie das Zwillingspaar Siegmund und Sieglinde zueinander findet, während Hunding (Sieglindes Mann), den Sicherheitskasten nach Blitzeinschlag und Welteschen-Glasschaden repariert (verblüffend, wie lange man an Sicherungen herumschrauben kann).

Gesungen wird dieser Hunding vom herausragend coolen, auf seine karge Art strömenden Geschichtenerzähler Georg Zeppenfeld. Tenor Klaus Florian Vogt holt seine federleichte Stimme heraus, um Siegmunds Worten auf den Grund zu gehen, und ist so ein perfekter Partner an der Seite der Sopranistin Lise Davidsen als Sieglinde, die mit kontrollierter Kraft, lyrischer Schönheit und in großen Bögen Weltatem versprüht. Und plötzlich zaubert auch Regisseur Valentin Schwarz ein schon fast kitschiges Szenario, wenn er das holzfurnierte Kinderzimmer der Zwillinge aus dem Schnürboden sinken lässt und zwei göttlich glitzernde Kinder auftreten, die ihren reiferen Alter Egos Szenen aus ihrer halbgöttlichen Kinderzimmerzeit vorspielen. Die erwachsenen Geschwister sind weniger ineinander als in ihre glückliche Jugend verliebt: „Winterstürme wichen dem Wonnemond“. Der bisher poetischste Höhepunkt der „Ring“-Inszenierung.