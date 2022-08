Kennen Sie das? Man ist so ziemlich dicht, aber man hat noch eine geniale Idee, bevor es ins Bett geht. Plötzlich ist völlig klar, wie man morgen die Welt retten wird. Wenn man dann allerdings aufsteht, passt alles irgendwie nicht mehr ganz zusammen. Nüchtern betrachtet, geht die genialste Idee manchmal einfach nicht auf.

Bayreuths „Ring“-Regisseur Valentin Schwarz hatte auch so eine großartige Idee. Genau genommen waren es zwei: Weltengott Wotan und sein Gegenspieler Alberich wachsen im gleichen Utero auf. Noch ungeboren, kratzt Alberich Wotan ein Auge aus, dafür tritt Wotan seinem Zwilling zwischen die Beine und sorgt für dessen Unfruchtbarkeit. Schwarz’ zweite Idee ist die Antwort auf eine Frage, die erst am letzten Opernabend, in der „Götterdämmerung“; aufkommt. Wenn Bösewicht Alberich den Bösewicht Hagen besucht und fragt: „Schläfst du, Hagen, mein Sohn?“ Bereits im „Rheingold“ erklärt Schwarz, dass Alberich seinen „Sohn“ gestohlen hat: Der kleine Hagen ist ein unangepasste Junge mit gelbem T-Shirt und Baseball-Cap im Planschbecken der Rheintöchter – er ist das „Rheingold“. Ein Vorzeige-Systemsprenger, dessen Talent zu Gewalt, Regellosigkeit und Anarchie Alberich im Kindergärten-Glaskäfig von Nibelheim fördert. Man könnte auch sagen: Er schmiedet den kleinen Hagen zum Weltuntergangs-Kämpfer, zum „Ring des Nibelungen“.

So weit, so genial. Vor neun Jahren habe ich an dieser Stelle einen virtuellen Tagebuch-Monolog mit Regisseur Frank Castorf geführt und gelernt: Einen „Ring“ darf man nie von seinem „Rheingold“ beurteilen – in „Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ kann noch vieles passieren. Ein Jahr vor der „Ring“-Premiere haben Castorf und ich in Paris auf Cicero-Kosten so viele Gläser Weißwein lang über sein Konzept geredet, dass ich mich beim Abschied vor seinen Füßen übergeben musste. Den Text nannte ich aus Rache nach einem Zitat von ihm: „Ich muss kotzen“. Zwei Jahre später kam „Franky“ in einer „Ring“-Pause zu mir und sagte: „Da ham se sich ja janz schön abjearbeitet an mir, wa?“ Tja, Valentin Schwarz, und jetzt sind Sie dran!

Man soll den „Ring“ nicht vor der „Götterdämmerung“ bewerten

Zwei große Ideen wie die von Valentin Schwarz zwingen einen Regisseur unweigerlich, dass er ihnen treu bleibt und den „Ring“ notfalls auch über Gebühr zu einem Kreis biegt. Am Ende bleiben dann allerhand Fragen: Warum ist der kleine Hagen (der ja nicht Gold, sondern Ring darstellt) schon am Anfang da? Warum wird nur eines der vielen Gold-Mädchen den Riesen Fasolt und Fafner übergeben, obwohl der Goldhort anfänglich aus vielen Mädchen besteht? Warum ist Alberich bereits von Geburt an impotent und schwört der Liebe erst ab, als die Rheintöchter ihn abblitzen lassen? Dass in diesem „Ring“ alle Teil einer Giga-Familie sind (Wotan hat seine Affären-Kinder Siegmund und Sieglinde in seinem „Privatraum“ als Bilder aufgestellt, und Erda gehört ebenfalls zur Sippe), macht die Angelegenheit nicht leichter.

Axel Brüggemanns „Bericht aus Bayreuth“:

Aber okay: Den Göttern ist fad, Wotan (Eglis Silins sprang kurzfristig ein und sang mit zurückhaltender Dramatik) kommt vom Tennis, Donner (Raimund Nolte) vom Golf und Loge offensichtlich vom Friseur (Daniel Kirch mit strahlend agilem Tenor). Ihre Burg Walhall, die auf Pump gebaut ist, wollen sie mit den andauernd arbeitenden Gold-Kindern aus dem Glasgefängnis von Alberich (spielfreudig, oft vokal eindimensional: Olafur Sigurdarson) und Mime (Arnold Bezuyen kommt ohne Genäsel aus und setzt auf schauspielerische Musikalität) bezahlen. Am Ende kommen die Riesen (Jens-Erik Asbo als volltönender Fasolt und Wilhelm Schwinghammer als Fafner) und kassieren das Gold. Lustiger Side-Gag: Freia beweint, dass sie nicht von den Riesen entführt wird, und will sich die Kugel geben – der Vorhang fällt.

Cornelius Meister sollte eigentlich den „Tristan“ dirigieren, übernahm kurzfristig den „Ring“ und vertraut nun auf seine Wagner-Erfahrung und auf sein Bauchgefühl. Auch hier gilt: Man soll den „Ring“ nicht vor der „Götterdämmerung“ bewerten. Aber die langsamen Tempi sind schon bezeichnend, zum Teil so langsam, dass die Rheintöchter kurz vor dem Absaufen waren, vieles ist noch unakzentuiert, Meister verzichtet darauf, Motive in die Luft zu halten, vieles verschwimmt ihm, eine klare Linie ist noch nicht zu erkennen.

Valentin Schwarz hat auch einige Kalauer parat

Auch auf der Bühne holpert es noch: Die Garage, in der die Riesen Fasolt und Fafner ihren Kleinwagen parken (warum musste das sein?), klemmt, oft stehen sich sehr viele Menschen auf den sehr kleinen Räumen, die Andrea Cozzi gebaut hat, auf den Füßen, ohne zu wissen, warum. Im Kinder-Arbeitslager Nibelheim hätte man sich viel mehr und viel dramatischere Systemsprenger als den keinen Hagen (der schüchtern Farben an die Wand pfeffert) gewünscht, und Alberichs Verwandlungen zum Riesenwurm (Alberich nimmt das Hagen-Kind Huckepack) und in eine Kröte wurden szenisch einfach nicht aufgelöst.

Am Ende muss Wotan tanzen, tanzen, tanzen – bis der Schlussapplaus ihn endlich erlöst, statt dass wir einen Blick auf das neue Pyramiden-„Walhall“ ergattern dürfen. Klar, Schwarz hat auch einige Kalauer parat: Erda (Okka von der Damerau mit gewohnt wortverständlicher Giga-Größe) betritt mit scheppernden Gläser die Szene, und Donner holt sich beim Golfen einen Hexenschuss.

Morgen steht die „Walküre“ auf dem Programm. Mal schauen, ob Valentin Schwarz seinen beiden Ideen treu bleibt, oder ob er einen etwas größeren, vielleicht auch freieren Kosmos öffnet – vielleicht auch in Welten, die nicht ganz so profan und kleinkariert sind wie sein Walhall. Ein Regiekonzept ist das eine, es flüssig und mit aller nötigen Freiheit auf die Bühne zu bringen, das andere. Ich habe einige Gutscheine von Festspiel-Sponsor „Geldermann“ – vielleicht hilft das ja. Bislang hatte man irgendwie das Gefühl, dass der „Ring“ doch größer ist als eine „Netflix“-Serie.