Das ist bei Richard Wagner und Karl Marx, obwohl sie Zeitgenossen waren und intellektuell wie ästhetisch ihre Nachwelt zutiefst beeinflussten, so nicht möglich. Ihre Verehrer und Anhänger standen sich im 20. Jahrhundert zumeist unversöhnlich bis feindselig gegenüber. Politische Revolutionäre hier, Anhänger der Tradition da – eine Entgegensetzung, die sich, zweifellos überpointiert, bis hin zu dem weltpolitischen Kampf zwischen dem Marxisten Stalin und dem Wagnerianer Hitler stilisieren lässt. So weit sind die Kuratoren des Deutschen Historischen Museums in Berlin in der Doppelausstellung zu Marx und Wagner nicht gegangen, als sie die eine unter die Überschrift „Marx und der Kapitalismus“ und die andere unter das Thema „Wagner und das deutsche Gefühl“ stellten. Auf der einen Seite die Analyse des sozioökonomischen Umbruchs in globaler Perspektive, auf der anderen die Arbeit an der deutschen Identität; Zukunftsentwürfe hier, Vergangenheitssemantiken da; bei Marx die harte Textur der ökonomischen Verhältnisse, bei Wagner die Intimität der nationalen Gefühle.