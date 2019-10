Bernd Lucke kehrte nach dem Scheitern seiner Partei „Liberal-Konservative Reformer“ bei den jüngsten Wahlen zum EU-Parlament an seine Heimatuniversität zurück. Das ist sein gutes Recht als Beamter, das ist seine Pflicht. Er wollte über „Makroökonomik II“ lesen. Vorab hatte der 32-jährige AStA-Vorsitzende Karim Kuropka, der bereits 2015 im vierten Semester Germanistische Linguistik studierte und den man also früher einen Bummelstudenten genannt hätte, Luckes Sünden aufgezählt: Der habe einst die AfD gegründet und vertrete zudem eine „unsoziale Wirtschaftspolitik“. Dagegen werde man „gesitteten Protest“ erheben. Gute Sitten bewies dann aber nur Bernd Lucke, der im Hörsaal stoisch die Schmähungen seiner Person ertrug. Kuropka gehört übrigens der SPD an und ist, wie gesagt, Student der Sprachwissenschaften; maßt sich aber volkswirtschaftliche Spezialkenntnisse an und verhängt den makroökonomischen Bannfluch über Lucke.