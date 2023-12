Aufbruch nach der Flutkatastrophe - „Lost Barrels“: Das kleine Wein-Wunder an der Ahr

Mit Entsetzen hat unser Genusskolumnist seinerzeit die Flutkatastrophe an der Ahr verfolgt. Neulich hat er in Berlin zwei stark davon betroffene Winzerinnen getroffen, die mit einer ganz besonderen Aktion die Erinnerung wachhalten und den Ahrwein stärker in die Öffentlichkeit bringen wollen.