Es gibt viele untrügliche Zeichen, dass der Sommer im Anmarsch ist. Eines davon ist, dass man auf den Terrassen gastronomischer Betriebe jetzt wieder häufiger Gläser sieht, die mit einer blassroten Flüssigkeit gefüllt sind, wobei sich das Farbenspektrum zwischen Lachsrosa und Pink bewegt. Die Rede ist von Rosé, eine deutlich im Aufwind befindliche Weinart, deren Marktanteile zuungunsten des Rotweins deutlich zugelegt haben, auf 16 Prozent.

Eigentlich habe ich schon seit Jahren nicht mehr sonderlich Lust, mich ein bisschen durch Rosé-Weine zu probieren, um einen zu finden, der mir schmeckt. Denn zu dominierend auf dem Markt sind Erzeugnisse, die als „fruchtig“ bezeichnet werden, gerne mit dem Hinweis auf Erdbeer- oder Himbeeraromen und „milde Säure“. Mich erinnert das dann eher an Drops oder Gummibärchen, und das will ich nun wirklich nicht im Glas haben. Aber es ist wohl genau dieses Geschmacksbild, das die Renaissance des Rosé beflügelt, dessen Anteil am Weinkonsum zeitweilig unter 10 Prozent dümpelte.

Was ist eigentlich Rosé?

Rosé ist aber auch die Quelle vieler Missverständnisse, denn nicht alles, was so aussieht, ist tatsächlich ein Rosé. So hält sich hartnäckig das Gerücht, dass es sich um eine Mischung aus Weiß- und Rotwein handelt. So was gibt es zwar auch, firmiert dann aber nicht unter Rosé, sondern wird mit Bezeichnungen wie „Badisch Rotgold“, „Rotling“ oder „Schillerwein“ angeboten. Es gelten EU-weit einige klare Regeln: Die Bezeichnung Rosé ist gemäß EU-Verordnung Weinen vorbehalten, die ausschließlich aus Rotweintrauben gekeltert wurden. Ein Verschnitt von Weiß- und Rotweinen ist verboten. Ausnahmen gibt es für die Schaumweinproduktion. Und um die Verwirrung noch zu steigern, gibt es schließlich noch „Weißherbst“. Damit können Rosé-Weine bezeichnet werden, die nur aus einer Rotweinsorte gekeltert sind – müssen es aber nicht.

Die blasse Farbe liegt an der Herstellungsweise. Der Saft von Rotweintrauben ist eigentlich hell, die Farbe entsteht durch den Kontakt mit den Schalen, aus denen sie bei der Vergärung – wie auch die rotweintypischen Gerbstoffe – extrahiert wird. Bei Rosé-Weinen ist der Kontakt mit den Schalen, die sogenannte Mazeration, nur recht kurz, oftmals nur wenige Stunden, dann wird der Most ohne Schalen weiter vergoren. Bei Rotweinen kann dieser Prozess dagegen mehrere Wochen dauern. Besonders in der Provence, wo Rosé-Weine eine zentrale Rolle spielen, beschränkt sich der Schalenkontakt oftmals sogar auf wenige Minuten während des Pressvorgangs. Die Weine sind dann entsprechend hellrosa.

Verschiedene Herstellungsverfahren

Generell gibt es zwei grundlegend verschiedene Herstellungsmethoden für Rosé. Beim sogenannten Saignée-Verfahren handelt es sich – bösartig formuliert – um eine Art Resteverwertung. Aus der Rotweinmaische werden noch vor Einsetzen der Gärung bis zu 30 Prozent des Saftes entzogen, wodurch sich die Farbe und Konzentration des verbleibenden Rotweins erhöht. Aus dem abgezogenen Saft wird dann Rosé produziert. Der muss aber keineswegs immer minderwertig sein.

Bei der Ganztraubenpressung werden die verwendeten Trauben von vornherein ausschließlich für die Herstellung von Rosé gekeltert. Oftmals werden sie früher gelesen als die „normalen“ Rotweine, sind also weniger konzentriert, was dem „frischen“ Geschmacksbild eines guten Rosé zugutekommt. Viele gute Winzer machen das auch vom Vegetationsverlauf abhängig. In sehr guten Jahren, in denen die Rotweine voll ausreifen, produzieren sie keinen oder sehr wenig Rosé. In schlechteren Jahren, die keine herausragenden Rotweinqualitäten erwarten lassen, entsprechend mehr oder gar ausschließlich. Allerdings gibt es auch aus Ganztraubenpressung furchtbare Bonbonwässerchen, etwa bei Verwendung unreifer Trauben, gepaart mit extremem biologischen Säureabbau und zu kalter Vergärung.

Bonbonwässerchen dominieren den Markt

Wie dem auch sei: Entscheidend ist im Glas bzw. an den Geschmacksknospen. Und es sind eben auch diese Jahrgangsunterschiede, die die Suche nach einem guten Rosé schwierig machen. Die süßlichen Fruchtdrops-Gummibärchen-Weine sind immer auf dem Markt. Knackig-trockene, leichte Rosé, mit möglichst dezenter Frucht, frischer Säure und feinen, möglichst sortentypischen Rotweinanklängen dagegen manchmal kaum. Und so manch Nachfolgejahrgang eines von mir hochgeschätzten Rosé erwies sich dann als bittere bzw. dropsige Enttäuschung.

Aber jetzt habe ich wieder mal einen gefunden. Allerdings nicht aus dem aktuellen Jahrgang, doch David Carraciolo lässt seinen Weinen ohnehin gerne Zeit bei der Flaschenreife. Der gelernte und studierte Winzer betreibt sein sehr kleines Weingut (0,3 Hektar) mit zwei kleinen Burgunder-Anlagen im badischen Kraichgau zwar nebenberuflich, aber auf großartigem Niveau.

Caracciolos Rosé: Jenseits des Mainstreams

Wie viel Rotwein und wie viel Rosé er aus seinem Spätburgunder produziert, macht er vom Jahrgangsverlauf abhängig. Im Angebot ist derzeit sein 2021er, der die von mir geschätzten Rosé-Attribute nahezu idealtypisch verkörpert. Schönes Säurespiel am Gaumen, etwas rote Beerenfrucht, richtig trocken, feine Burgundernoten, sogar eine Spur Gerbstoffe und trotzdem richtig herb-erfrischend. Sicherlich kein Mainsteam-Rosé, aber für mich einfach ein großer Genuss, auch als Begleiter z.B. für gegrillte Sardinen. Er sollte allerdings stets recht kühl getrunken werden, weil sonst die Restsüße etwas zu merklich wird.

Allerdings ist dieser Wein nichts für „Etiketten-Trinker“. Weingesetzlich handelt es sich nicht um einen „Qualitätswein“ sondern um einen quasi unterklassigen „Landwein Rhein-Neckar“ ohne Lagenangabe. Aus einem einfachen Grund: Caracciolo spart sich das ganze bürokratische und auch kostenintensive Prozedere der Weineinstufung. Und seine im Jahresdurchschnitt insgesamt rund 3000 abgefüllten Flaschen (außer dem Rosé gibt es noch einen Spätburgunder Rotwein und einen Weißburgunder) wird er wohl auch ohne „Qualitätssiegel“ los. Also jenes Siegel, das man in der Regel auch auf den allerschrecklichsten Bonbonwässerchen findet. Wer sowas mag – nur zu! Wer nicht, der muss sich dann halt auf die Suche machen. Oder mal den Rosé von Caracciolo probieren.