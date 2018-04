Die Reaktionen auf die Verleihung des „Echo“ an Kollegah und Farid Bang sind überraschend heftig ausgefallen. In vielen Medien werden die beiden populären Rapper auf einmal für judenfeindliche Liedzeilen kritisiert. Dabei verbreiten die beiden schon seit Jahren antisemitischen Unflat, ohne jemals nennenswerten Anstoß erregt zu haben.

Kollegah, mit bürgerlichem Namen Felix Blume, verwendet beispielsweise antisemitische Verschwörungstheorien in seinen Texten. In seinem Lied „Apokalypse“ etwa kämpft „die letzte Bastion der Menschheit“ in Jerusalem gegen „eine endlose Übermacht auf dem Tempelberg“, sprich: die Juden. Im dazugehörigen Video sieht man, wie die Rothschilds, eine jüdische Bankierdynastie, zu jenen 13 Familien gezählt werden, die als Illuminaten angeblich die Welt beherrschen. Blume bewahrt als Held den Planeten schließlich vor dem Untergang und singt: „Die Menschen auf der Erde leben friedfertig zusammen, man sieht, wie Buddhisten, Muslime und Christen gemeinsam die zerstörten Städte wieder errichten.“ Juden gehören nicht dazu, sie sollen die Zerstörungen schließlich vorher angerichtet haben.

Deutsche „Vergangenheitsbewältigung“

Doch solche antisemitischen Phantasmen ließ man Kollegah durchgehen, erst die Zeile „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“ sorgte jetzt für einen Skandal. Antisemitismus beginnt für allzu viele erst beim Holocaust, bei sechs Millionen toten Juden. In Berlin hat Deutschland das größte Mahnmal der Welt gebaut – allerdings weniger für die ermordeten Juden, als vor allem für sich selbst. Der Historiker Eberhard Jäckel sagte dazu freimütig: „In anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Wir können wieder aufrecht gehen, weil wir aufrichtig bewahren. Das ist der Sinn des Denkmals, und das feiern wir.“ Wer gegen diese „Vergangenheitsbewältigung“ verstößt, muss daher mit einem Shitstorm der Wiedergutgewordenen rechnen.

Das heißt aber noch lange nicht, dass die nicht-jüdischen Deutschen deshalb Empathie für lebende Juden übrig hätten. Wenn sie überhaupt welche kennen, begegnen sie ihnen oft wie fremdartigen, unheimlichen Wesen, zu denen man besser auf Distanz bleibt. Sie bekommen, wie der Unternehmensberater Gabriel Yoran bei Übermedien schreibt, „nicht mal das Wort ‚Jude‘ über die Lippen, ohne zu zögern, weil sie es nur als Schimpfwort kennengelernt haben, weil ihr erster Kontakt mit Juden die Schwarzweißfotos ausgemergelter KZ-Häftlinge sind, die man ihnen pflichtschuldig in der Schule zeigt.“ Dann bemühten sie „Verrenkungen wie den ‚Menschen jüdischen Glaubens‘, selbst wenn er gar nichts glaubt. Oder die ‚jüdische Herkunft‘ als maximal gut gemeintes Distanzierungsgeschwurbel.“

Wunsch der Auswanderung nach Israel

Geht es um Antisemitismus, der sich keiner nationalsozialistischen Terminologie bedient und nicht von Rechtsextremisten kommt, hält man es in Deutschland für normal, dass sich Juden und jüdische Organisationen selbst darum kümmern. Hasserfüllte Demonstrationen gegen Israel, wie sie vor allem Muslime nach der Entscheidung der US-Regierung, Jerusalem als Hauptstadt des jüdischen Staates anzuerkennen, veranstaltet haben, lassen deutsche Politiker allenfalls kurz mahnend den Zeigefinger heben. Gleiches gilt, wenn es zu verbalen und körperlichen Übergriffen auf Juden durch Muslime kommt.

In Deutschland und Europa herrscht ein gesellschaftliches Klima, das immer mehr Juden über eine Auswanderung nachdenken lässt. Eine Studie zu antisemitischer Gewalt in Europa, die Johannes Due Enstad von der Universität Oslo im Juni 2017 vorgelegt hat, unterstreicht das. Er dokumentiert und analysiert darin gewalttätige antisemitische Vorfälle, die sich zwischen 2005 und 2015 in sieben europäischen Ländern ereignet haben: Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Russland. Enstad stellt fest, dass die Zahl antisemitischer Gewalttaten dort im untersuchten Zeitraum beständig zugenommen hat. Etwa zehn Prozent der französischen Juden gäben inzwischen an, schon einmal aus antisemitischen Gründen physisch angegriffen worden zu sein, in Deutschland und Schweden sind es 7,5 Prozent, in Großbritannien fünf Prozent.

Vermeiden jüdischer Symbole

Zudem vermeiden es 64 Prozent der in Deutschland lebenden Juden nach eigenen Angaben manchmal (32 Prozent) oder sogar immer (32 Prozent), Symbole oder Gegenstände wie beispielsweise eine Kippa zu tragen oder einen Davidstern zu zeigen, durch die sie als Juden erkennbar sein könnten. In Frankreich liegt dieser Wert bei 74 Prozent (23 Prozent manchmal, 51 Prozent immer). Fast die Hälfte der Juden in Frankreich erwägt nach Israel auszuwandern, während es in Deutschland 25 Prozent sind.

Auch in Erhebungen zu antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung zeigt sich eine alarmierende Entwicklung. Dem Bericht des unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus zufolge, der im Mai 2017 dem Deutschen Bundestag vorgelegt wurde, ist die Zustimmung zum klassischen Antisemitismus in Deutschland zwar gesunken. Die Werte beim sekundären Antisemitismus sind jedoch nach wie vor hoch. So stimmen beispielsweise 26 Prozent der Aussage zu: „Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen.“ Der israelbezogene Antisemitismus kommt auf noch höhere Zustimmungswerte, die Expertenkommission beziffert sie auf 40 Prozent: So viele können beispielsweise „bei der Politik, die Israel macht, gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat“, und glauben, Israel führe „einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser“.

Angriff von allen Seiten

Es ist vor allem diese Form des Antisemitismus, die verschiedene Milieus und politische Strömungen zusammenführt. Der Gazakrieg im Sommer 2014 hat diesbezüglich wie ein Katalysator gewirkt. Als es in ganz Europa zu teilweise gewalttätigen Demonstrationen gegen Israel kam, begegneten viele linke Organisationen dem antisemitischen Treiben der überwiegend muslimischen Teilnehmer mit Verständnis. Sie warfen dem jüdischen Staat ihrerseits vor, Massaker zu verüben, Kriegsverbrechen zu begehen und das Völkerrecht zu brechen.

Auch in den Medien habe „eine systematische Asymmetrie in der Darstellung der Akteure“ zulasten Israels vorgeherrscht, wie der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch schreibt. „Die jüdische Gemeinschaft in Europa wird von ganz rechts, von ganz links und von radikalen Islamisten angegriffen“, sagt Moshe Kantor, der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses. Wie immer sei „die einzige Verbindung zwischen diesen Gruppen der Hass gegen Juden“.

Es ist ein Hass, der hierzulande von einer großen Empathielosigkeit der vielbeschworenen gesellschaftlichen Mitte gegenüber den Juden und dem jüdischen Staat begleitet wird. Die Reaktionen auf die „Echo“-Verleihung waren deshalb auch keineswegs eine Parteinahme für die Juden – also für diejenigen, die der Antisemitismus meint und trifft. Vielmehr dienten sie der Selbstvergewisserung.