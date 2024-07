Die Kinder der Nazis aber hörten gut zu und verinnerlichten das Gesagte. Und als sie in das Alter kamen, in dem man üblicherweise die Worte und Taten der Eltern infrage stellt, hörten sie zwar amerikanische Musik (Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix) und sahen amerikanische Filme (Die Reifeprüfung, Bonnie und Clyde, Easy Rider), aber das hinderte sie nicht daran, den US-Imperialismus anzuprangern. Sie zogen auf die Straße und skandierten „Ho-Ho-Ho Chi Minh“. Und das Eiferertum, das sie dabei an den Tag legten, weckte den Verdacht, die Vietnamesen sollten stellvertretend für die Deutschen nachträglich den Krieg gegen Amerika gewinnen.