Frau Breth, Sie haben 20 Jahre regelmäßig am Wiener Burgtheater inszeniert. Nun hat Ihnen der designierte Intendant Martin Kusej per SMS gekündigt. Warum?

Das ging so zwar durch die Medien, aber es ist völliger Unsinn. Eine Kündigung per SMS wäre juristisch gar nicht haltbar gewesen. Nein, Kusej hat mir einen Zweizeiler durch die jetzige Intendantin zugeschickt und ihn nicht selbst unterschrieben, mit der Begründung, er würde mich vielleicht noch einmal brauchen können … Das ist schlechtes Benehmen, wir kennen uns ja, ich habe bei ihm am Residenztheater München 2014 Pinters „Der Hausmeister“ inszeniert. Das hätte man auch persönlich abwickeln können. Ich war von 1992 bis 1997 selbst künstlerische Leiterin der Berliner Schaubühne und weiß, dass beim Neuanfang eines Intendanten meist Ensemble und Regisseure ausgetauscht werden. Das ist ganz normal. Nur die Art und Weise hat mir hier nicht gefallen.

Sie haben sich Ende März von der Burg mit einer großen Inszenierung verabschiedet, nämlich Gerhart Hauptmanns „Die Ratten“. Am Schluss haben Sie sich persönlich an die Zuschauer gewendet. War das abgesprochen?

Mit wem denn?

