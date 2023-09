Andere Fragen von Cicero zu der betreffenden Sendung vom 7. Oktober 2022 und deren Umständen beantwortete das ZDF gar nicht oder nur ausweichend. So zum Beispiel die Frage, warum diese Sendung weiterhin ohne Hinweis auf die mehr als zweifelhafte Faktenlage hinter den Vorwürfen und die Untersuchungsergebnisse im BMI, die Schönbohm entlasten, öffentlich abrufbar ist. Auf der betreffenden ZDF-Website steht sogar unter der Sendung eine Meldung mit der Überschrift „BSI-Chef Schönbohm muss gehen“ – wie eine Trophäe. Auch die Frage, ob in Böhmermanns Redaktion die Identität der Leute bekannt sei, die hinter dem an der Sendung maßgeblich beteiligten anonym auftretenden Recherchenetzwerk „Policy Network Analytics“ stehen, lässt das ZDF unbeantwortet.