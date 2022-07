Was für eine Geschichte! Sie wurde tausend Mal erzählt und klingt doch jedes Mal unglaublich: Sie handelt von einem Jungen aus Thal, einem kleinen Ort unweit von Graz. Mit 14 entdeckt dieser Junge seine Liebe zum Gewichtheben. Mit 19 geht er nach München, um in einem Fitnessstudio zu arbeiten. Zwei Jahre später siedelt er über in die USA. Da war er soeben das zweite Mal Mr. Universum geworden. In Venice Beach, L.A., besucht er Gold’s Gym und macht aus der Betonhalle mit den selbstgeschweißten Geräten einen Mythos. Dass es derzeit in Deutschland knapp 10.000 Fitnessanlagen mit etwa 11 Millionen Mitgliedern gibt, ist vor allem sein Verdienst.

Doch als die Fitnessbranche in den 80ern so richtig durchstartete, war unser Held schon längst im Filmbusiness unterwegs. Zunächst spielt er in Genre-Filmen. Nur zehn Jahre später ist er ein Superstar Hollywoods und einer der bedeutendsten Action-Darsteller aller Zeiten.