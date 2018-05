Wenn wir in Deutschland über 68 und die Folgen reden, wird oft vergessen, dass der Einschnitt, den das Jahr repräsentiert, in Frankreich wohl viel stärker spürbar war als hierzulande. Die Revolte begann dort etwas verspätet im Mai des Jahres, fiel dann aber umso heftiger aus. In Paris wird jetzt zum Jubiläum darüber mit einer Schärfe debattiert, als wären die Studenten und streikenden Arbeiter erst gestern auf die Straße gegangen. Der Mai 68 fegte nicht nur eine alte Gesellschaftsordnung hinweg, sondern verankerte den Rechts-Links-Gegensatz fest in der französischen Gesellschaft.

Einer der wichtigsten Protagonisten von 68 in Deutschland und Frankreich war Daniel Cohn-Bendit. Man hat den heutigen Grünen-Politiker einmal den „bekanntesten Studenten der Welt“ genannt, er selbst sagt über sich „in Deutschland bin ich bekannt, in Frankreich eine Ikone“. Er war Anführer der Pariser Mai-Revolte von 1968 und ging mit einem Foto, auf dem er einen Polizisten anlachte, in die europäische Bildgeschichte ein. Nun hat sein Weggefährte Claus Leggewie ihn für das Intellektuellenblatt New York Review of Books interviewt. Auch dort zeigt sich „Dany le Rouge“ wie man ihn kennt: Frei von Selbstzweifeln („Ich bin der Psychoanalytiker der Franzosen geworden“), aber auch mit interessanten Einsichten. Etwa der, dass man Rudi Dutschke eine Teilverantwortung für den Terror der RAF nicht absprechen kann. Vor allem aber zeigt das Gespräch der älteren Männer, dass, bei aller Überzeugung ihrer damaligen Fortschrittlichkeit, ihre Epoche vorbei ist. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist 1968 geboren, und sein Ideal eines „vertikalen Staates“ ist das ziemliche Gegenteil studentischer Selbstbestimmung.