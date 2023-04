Seine Zeichnung eines Gefangenen hinter Gittern samt Friedenstaube hing als Amnesty-International-Plakat einst in zahlreichen WGs. Die Fotos, die Robert Capa vom ihm, seiner Frau Françoise und Sohn Claude machte, sind fester Teil der Popkultur. Die Rede ist natürlich von Pablo Picasso. Vor 50 Jahren starb der Jahrhundertkünstler in Mougins, in der Nähe von Cannes.