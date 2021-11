Françoise Gilot, jene gertenschlanke Schönheit, die mit 24 von Picasso als „La Femme-Fleur“ verewigt wurde und zwischen 1943 und 1953 ein leidenschaftliches Jahrzehnt mit ihm verbrachte, ist inzwischen fast 90 Jahre alt. Sie sitzt in ihrer eleganten New Yorker Wohnung unweit des Central Park auf einem Louis-XV-Sessel und strahlt trotz ihrer zierlichen Gestalt Stärke aus. Ihre Fingernägel sind in einem leuchtenden Pink lackiert. 21 war sie, als sie sich in Paris trafen. Sie, eine Jurastudentin, Picasso, 61, der glühende Spanier und der berühmteste und reichste Künstler der Welt. Gilot gebar ihm zwei bemerkenswerte Kinder, Claude und Paloma Picasso. „Es war herrlich, mit ihm zusammen zu sein – wie ein Feuerwerk“, erinnert sie sich. „War er in Verführungslaune, tanzten sogar die Steine nach seiner Melodie. Aber er war auch grausam, sadistisch und unbarmherzig, anderen und sich selbst gegenüber. Pablo hielt sich für Gott, aber er war es nicht und das ärgerte ihn.“