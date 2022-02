Entwickelt wurde die Idee im Hause von Katharina Binz, Familienministerin im eigentlich recht bodenständigen Rheinland-Pfalz. Dort verfiel man auf den innovativen Gedanken, einen „QueerWein“-Wettbewerb auszuloben. Die Initiative richtet sich an lesbische, schwule, bisexuelle und intergeschlechtliche Winzer in Rheinland-Pfalz. Mitmachen können Weingüter, bei denen Nicht-Heterosexuelle „in verantwortungsvoller Position“ tätig sind – was immer das genau heißt. Unter den Bewerbern sollen bei einer Verkostung schließlich zwei Gewinner bestimmt werden, die dann am 18. Mai (in Rheinland-Pfalz Verfassungstag) gekürt und deren Weine an „Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Politik und Gesellschaft“ versandt werden sollen. Das Familienministerium selbst will 500 Flaschen der Sieger-Weingüter kaufen.