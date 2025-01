Der Kaiser sei nackt, so ist es dieser Tage immer mal wieder irgendwo zu lesen oder zu hören, wenn es um die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz geht. Um im Bild zu bleiben, ist es daher an SPD-Chef Lars Klingbeil, den nackten Kanzler bestmöglich abzuschirmen, damit ihm nicht noch mehr weggeguckt wird als ohnehin schon. Die Umfragen sprechen für sich respektive gegen Scholz – und daher war auch der jüngste Wahlkampf- und Abschirmungsversuch eines Lars Klingbeil nicht gerade das, was man unter vergnügungssteuerpflichtig einsortierten würde.