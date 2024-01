Der Österreicher Martin Sellner ist der Mann, der dafür gesorgt hat, dass in Deutschland Millionen „gegen rechts“ demonstrieren. Der Publizist hielt im November 2023 einen Vortrag über sein Buch „Regime Change von rechts“ in einem privaten Kreis in einer Villa in der Nähe des Wannsees. Mit dabei: mehrere Mitglieder der AfD, aber auch der CDU.

Als die Recherche-Plattform correctiv.org dies öffentlich machte, überschlugen sich die deutschen Medien. Man hätte einen „Geheimplan“ über die Ziele der AfD aufgedeckt, der auf die „Deportation“ Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund hinauslaufe. Als Konsequenz verhängte der deutsche Staat gegen Sellner ein Einreiseverbot nach Deutschland. So jedenfalls las man es in deutschen Zeitungen.