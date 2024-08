SPD, Grüne und FDP haben das zentrale Anliegen ihrer Wahlrechtsreform durchgesetzt: Das 2025 zu wählende Parlament wird kein „Bläh-Bundestag“ (Bild) wie 2021 sein. Damals zogen 736 Abgeordnete ins Parlament ein, statt der vom Wahlgesetz eigentlich vorgesehenen 598. Der Grund: 34 Überhangmandate hatten 103 Ausgleichsmandate nach sich gezogen. Damit soll Schluss sein. Künftig hängt die Zahl der Mandate, die eine Partei erringt, ausschließlich vom Zweitstimmenanteil ab. Überhang- und Ausgleichsmandate entfallen.

Das erreicht die Ampel dadurch, dass nicht mehr jeder Wahlkreissieger nach Berlin darf. Ein Beispiel: Eine Partei gewinnt in einem Bundesland 25 Direktmandate. Nach dem Zweitstimmenanteil stehen ihr aber nur 20 zu. Die Folge: Die 5 Wahlkreissieger mit dem niedrigsten Stimmenanteil innerhalb ihrer Partei gehen leer aus. Das Verfassungsgericht hat diese Methode für rechtens erklärt. Nur: Nicht alles, was verfassungskonform ist, ist auch logisch und verständlich. Die meisten Wähler werden nicht verstehen, dass der Kandidat mit den meisten Stimmen nicht in den Bundestag einzieht. Da haben die Karlsruher Richter einen einfachen, allerdings abgehobenen Rat parat: sich an Neues gewöhnen.

Notwendigkeit der „Zweitstimmendeckung“

Die Ampel kann ihr Versprechen, die Zahl der Abgeordneten auf 630 zu begrenzen, nur einhalten, wenn CDU und CSU mitspielen. Denn eines konnte die Ampel nicht ausschließen: Dass auch unabhängige Bewerber, die nicht für eine Partei antreten, die meisten Stimmen bekommen. Dann entfällt die Notwendigkeit der „Zweitstimmendeckung“. Ein Unabhängiger, der in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, zieht ins Parlament ein – ganz gleich ob mit 55 oder 25 Prozent.

Bei der Wahl 2021 hatte es 34 Überhangmandate gegeben: 12 für die CDU (überwiegend in Baden-Württemberg), 11 für die CSU, 10 für die SPD und eines für die AfD. Den größten Nachteil von der Neuregelung haben folglich die Unionsparteien. Ein aus Sicht von SPD, Grünen und FDP sicherlich willkommener Nebeneffekt: Die starke Verankerung der Union in den Wahlkreisen würde verringert. Dazu muss man wissen: Die Grünen erringen nur wenige Direktmandate, die FDP hat seit Jahrzehnten kein einziges gewonnen. Ihnen droht beim Wegfall des „Überhangs“ also kein Nachteil.

Diese Änderung des Wahlsystems ist – unabhängig von der Intention der Ampel-Politiker – verfassungskonform. Es gäbe für die Union jedoch eine ganz legale Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das könnte so aussehen: CDU und CSU stellen in den Wahlkreisen, die bisher von populären Unionspolitikern gewonnen wurden, keinen Direktkandidaten auf. Stattdessen kandidiert der bisherige Abgeordnete als Unabhängiger. Dafür braucht er nicht mehr als die Unterschriften von 200 Unterstützern, was wirklich keine große Hürde ist.

In diesem hypothetischen Fall sähe der Stimmzettel dann so aus: Rechts, in der Rubrik Zweitstimme, stünde CDU oder CSU. Das Feld daneben, in der linken Rubrik Erststimme, bliebe dagegen leer. Dafür tauchte der Name des bisherigen Unionsabgeordneten auf der linken Seite als Unabhängiger auf. Die Union müsste dann in diesen Wahlkreisen den Wählern erklären, dass sie den „Unabhängigen“ unterstützt.

Alles andere als glaubwürdig

Das wäre nicht ganz einfach, aber machbar. SPD, Grüne und FDP würden empört argumentieren, die Union versuche auf unanständige Weise das Wahlrecht auszuhebeln. Das wäre allerdings alles andere als glaubwürdig. Schließlich hatte die Ampel keinerlei Skrupel, zu versuchen, durch Streichung der Grundmandatsklausel gleich zwei Konkurrenten den Einzug in den Bundestag zu erschweren oder gleich ganz zu verhindern – der CSU und der Linken. Solche Operationen erinnern an die Praktiken illiberaler Demokratien. Doch gibt es bei uns ein Verfassungsgericht, das so offenkundige Manipulationen verhindert.

Zurück zu den „Unabhängigen“ von der Union. Die CSU hatte 2021 45 von 46 bayerischen Direktmandaten gewonnen. Nach dem Zweitstimmenergebnis hätten ihr nur 34 zugestanden. Falls das mit den „Unabhängigen“ klappte, kämen 2025 mehr CSU-Politiker nach Berlin als nach dem Ampel-Wahlrecht möglich. Allerdings könnten sich die auf diese Weise siegreichen „Unabhängigen“ nicht formal der CDU/CSU-Bundestagsfraktion anschließen. Doch könnte niemand sie daran hindern, im Plenum mit ihren CDU-Kollegen zusammenzuarbeiten und ebenso abzustimmen. Die Folge: Die Union wäre stärker, als SPD, Grüne und FDP ihr zugestehen wollen. Die Ampel-Trickser würden ausgetrickst.

Eine solches Vorgehen wäre nicht ohne Risiko: Falls ein Unabhängiger das Direktmandat gewinnt, werden die Zweitstimmen der Wähler, die ihre Stimme für diesen erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, nicht gewertet. Der CSU gingen, stellte sich nur „unabhängige“ Kandidaten“ auf, die Zweitstimmen verloren. Aus diesem Grund kommt die Operation mit den „Unabhängigen“ für die baden-württembergische CDU kaum in Frage. Selbst wenn sie auf diese Weise im „Ländle“ mehr Mandate erringen könnte, reduzierten die dabei nicht gewerteten Zweitstimmen das Gesamtergebnis der CDU im Bund und damit auch die Zahl der CDU-Mandate insgesamt.

Gedankenspiele der Unionsparteien

In der CSU wird schon seit Verabschiedung des Ampel-Wahlrechts über die Möglichkeit nachgedacht, ihre Kandidaten als „Unabhängige“ ins Rennen zu schicken. Aus der baden-württembergischen CDU sind ähnliche Überlegungen zu hören. Doch dürfte es bei solchen Gedankenspielen bleiben. Bürgerliche Politiker sind nämlich zögerlicher als linksgrüne, wenn es darum geht, bestehende Regelungen zu unterlaufen. SPD, Grüne und FDP haben bei der Wahlrechtsreform nach einer alten Sponti-Parole gehandelt: legal, illegal, scheißegal. Konservative hingegen wissen, dass es zwischen legal und legitim einen Unterschied gibt.