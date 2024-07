Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Briten, die sich traditionell durch einen beachtlichen Sportgeist auszeichnen, wollen Sieger sehen. Ihr Mehrheitswahlrecht ist simpel: Wer in einem der 650 Wahlkreise die meisten Stimmen bekommt, darf die Wähler in Westminster vertreten – ganz gleich, ob er 55 oder nur 25 Prozent der Stimmen erhält. Wer die meisten hat, hat gewonnen: „First past the post“.

Das lässt den Erfolg der erfolgreichen Partei überdimensioniert erscheinen. So kommt Labour mit 33,7 Prozent der Stimmen auf zwei Drittel der Sitze, nämlich auf 412 – ein riesiger Zugewinn gegenüber den 201 Sitzen von 2019. Dabei hat Labour im ganzen Land gerade einmal um knapp zwei Prozentpunkte zugelegt. Knapp 34 Prozent, das erinnert an die alles andere als berauschenden Wahlergebnisse der CDU/CSU bei den Bundestagswahlen 2005 (35,1 Prozent), 2009 (33,8) und 2017 (32,9). Mit einem gewichtigen Unterschied. Der neue Premier Keir Starmer verfügt über eine komfortable absolute Mehrheit, Angela Merkel hingegen war jeweils auf Koalitionspartner angewiesen.