Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

Tanzend und singend ziehen sie durch die Straßen und feiern ihren Sieg. Wie ein Matador nach gewonnenem Kampf klatscht der Sieger ausgestreckte Hände ab. Als wären sie verzückte Fans eines Sportstars, drängeln sich Tausende an den Absperrgittern und recken sich, um ihrem Helden nahe zu sein, der die wenigen Meter zur Tür von 10 Downing Street geht. Sie lassen ihn hochleben. Die Stimmung ist ausgelassen nach einem fulminanten Sieg Labours, der die konservative Regierung nach 17 Jahren aus dem Amt vertreibt. Es ist der 2. Mai 1997, als Tony Blair das Büro des Premierministers in 10 Downing Street bezieht.

Für Sir Keir Starmers Sieg in der vergangenen Nacht ist Blair der Bezugs- und Vergleichspunkt, auf den sich Demoskopen seit Monaten berufen. Auch Starmer löst eine zutiefst unpopuläre Regierung ab, die längst das Vertrauen der Wähler verloren hatte. Wie seinerzeit Blair wird der neue Regierungschef über eine mächtige Mehrheit von 170 Sitzen im Parlament verfügen und freie Hand haben, seine politischen Ziele zu verfolgen. Auf den Oppositionsbänken sitzt eine dezimierte konservative Fraktion von kaum 120 Abgeordneten, die nur 24 Prozent der Wähler hinter sich bringen konnten. Das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Tories.

Viele prominente Gesichter aus der Regierungen Johnsons und Sunaks haben in der Nacht ihre Wahlkreise verloren. Der bisherige Verteidigungsminister, der Ressortchef für Justiz sowie die Bildungsministerin wurden abgewählt. Auch der prominente Brexit-Befürworter Jacob-Rees-Mogg und die glücklose Premierministerin Liz Truss gehören nach dem Wählerwillen dem nächsten Parlament nicht mehr an.

„Meine Partei hat auf die Wähler nicht gehört. Es tut mir leid“, erklärte noch in der Wahlnacht Suella Braverman das Desaster. Ihren Wahlkreis im südenglischen Farnham and Waterlooville gewann die ehemalige Innenministerin zwar, aber mit Verlusten um 26 Prozent. Robert Buckland, einst Justizminister in der Regierung Boris Johnsons, gab die Schuld für die Niederlage dem „billigen Populismus“ und den ständigen ideologischen Grabenkämpfen in den Reihen seiner Fraktion. Er wurde in Swindon South abgewählt, der erste von 250 Tories, deren politische Karrieren in der Nacht endeten.

Begeistert von Starmer sind die Wähler dennoch nicht

Ob in der Rumpffraktion aus der Niederlage Einsicht und Einigkeit erwächst, ist ungewiss. Buckland warnte umgehend seine Parteifreunde davor, künftig um Wähler am rechten Rand zu werben. Genau das aber dürfte die Absicht Bravermans sein, die schon in der Nacht ihr Interesse anmeldete, die Partei künftig führen zu wollen. Auch ihre Mitbewerber, die Handelsministerin Kemi Badenoch, die ehemalige Innenministerin Priti Patel sowie Robert Jenrick, der für den Ruanda-Plan in der Flüchtlingspolitik zuständig war, wollen Nigel Farage und dessen rechtspopulistischer Partei Reform UK die Themen streitig machen. Mit seinem Kulturkampf gegen woke Politik, dem Versprechen, Arbeitsmigration auf ein Minimum zu reduzieren, Flüchtlinge mit allen Mitteln zu stoppen und dafür die Europäische Konvention für Menschenrechte zu ignorieren, gewann Reform UK im ersten Anlauf bei landesweiten Wahlen 14 Prozent. Deren Parteivorsitzender Nigel Farage, der sich in der Brexit-Kampagne seinerzeit einen Ruf als wirkungsstarker Demagoge erwarb, will sich als Abgeordneter künftig rhetorisch auf die Labour-Regierung einschießen.

„Es gibt keinen Enthusiasmus für Starmer“, bemerkte Farage noch in der Nacht. Bei dieser Einschätzung liegen Farages Polemik und die kühle Analyse der Demoskopen nah beieinander. Auf die Frage, wie zufrieden sie mit Keir Starmer seien, ist das Urteil der Wähler gespalten. Die Meinungsforscher von Yougov verwiesen im Juni auf Zahlen, wonach nur 40 Prozent der Wähler mit der Arbeit des Labour-Vorsitzenden bisher zufrieden sind und eine Mehrheit sich ihn nicht als Premierminister vorstellen kann. Das Ergebnis in der Wahlnacht bestätigte jetzt die Zahlen von Yougov. Zwar verfügt Labour künftig über 412 Abgeordnete und damit 68 Prozent aller Parlamentssitze, aber nur 34 Prozent der Briten votierten für Starmers Kandidaten. Verglichen mit der Wahl von 2019 ist das ein Zugewinn von nur zwei Prozentpunkten.

Eine derart überwältigende Mandatsmehrheit im Unterhaus bei einem vergleichsweise mageren Stimmenanteil hat mit dem britischen Mehrheitswahlrecht zu tun, wonach in jedem Kreis nur der Stimmstärkste mit einem Parlamentssitz berücksichtigt wird. Die Zahlen sorgen im Larger Starmers für nachdenkliche Kommentare. „Verachtung für die Amtsinhaber und Enthusiasmus für die einzige verfügbare Alternative sind nicht dasselbe“, merkte Rafael Behr kritisch in der linksliberalen Tageszeitung The Guardian an.

Die Liberaldemokraten wollen der neuen Regierung von links Konkurrenz machen

Wie viele Gegner der Konservativen sich als Alternative nicht Labour wünschten, belegen die Zahlen für die Liberaldemokraten, die 63 Mandate hinzugewinnen und künftig mit einer Fraktion aus 71 Abgeordneten eine Politik verfolgen werden, die gerade in sozialen Themen der neuen Regierung von links Konkurrenz machen wird. Der Vorsitzende der LibDems, Sir Ed Davey, hat es verstanden, sich mit skurrilen und bisweilen albernen PR-Stunts ins Gespräch zu bringen. Er wird künftig eine hörbare pro-europäische Stimme im Parlament sein, die für die Rückkehr des Landes in den EU-Binnenmarkt eintritt. Auch die zwei Millionen Stimmen für die Grünen passen zu dem Trend. Noch nie war die britische Ökopartei so stark. Ihre Präsenz hat sie jetzt vervierfacht und kann künftig mit vier Abgeordneten im Parlament mitreden.

Diese guten Zahlen liberaler und linker Mitbewerber sind für Starmer heute nur statistisches Beiwerk. Allenfalls der Absturz der schottischen Nationalisten, SNP, wird für ihn konkrete politische Auswirkungen haben. Die Partei, die seit einem Jahrzehnt mit Forderungen nach schottischer Unabhängigkeit lange unschlagbar schien, wurde nach Skandalen und politischen Fehltritten abgestraft. Von 47 Mandaten schrumpft ihre Fraktion in Westminster auf nunmehr noch neun Sitze. Anders als seine Vorgänger braucht Starmer somit nicht mehr um die Einheit des britischen Staates zu fürchten.

Als in der Nacht die Ergebnisse aus den Wahlkreisen eintrafen und die Dimension seines Triumphes deutlich wurde, sprach der Sieger fast poetisch von einem neuen Morgen und beschwor „die Sonne der Hoffnung“. Großbritannien bekomme seine „Zukunft zurück“. Dass sie sich gleich an die Arbeit machen werden, ist eine viel gehörte Floskel frischer Wahlsieger. Im Fall von Starmer trifft sie zu. Denn der Regierungswechsel in Westminster vollzieht sich direkt am Tag nach der Wahl. König Charles III. wird ihn noch heute im Buckingham Palace empfangen und mit der Regierung beauftragen. Eine formale Abstimmung des Parlaments über den Regierungschef ist nicht mehr nötig. Die neuen Abgeordneten werden am 17. Juli erstmals zusammentreten, wenn der Monarch in einer formalen Zeremonie das Parlament eröffnet und in einer Rede vor beiden Kammern verliest, welche Gesetzesvorhaben von der neuen Labour-Regierung in den kommenden Monaten zu erwarten sind.

Rishi Sunak gilt seinen Fraktionskollegen als der Schuldige für der Jahrhundertniederlage

So lange müssen die neuen Minister nicht warten, um mit der Arbeit zu beginnen. Der Regierungsapparat ist längst bereit für den Machtwechsel und erwartet die neuen Ressortchefs. Schon vor Wochen, als sich das Ergebnis abzeichnete, haben die Beamten in den Ministerien damit begonnen, das Wahlprogramm Labours durchzuarbeiten, Vorschläge für dessen praktische Umsetzung notiert sowie passende Gesetzestexte entworfen. Für einen Blitzstart ist alles vorbereitet.

Zu diesem hat Tony Blair dem neuen Regierungschef geraten, denn die Autorität des Wahlsiegers ist in den Monaten nach dem Erfolg am größten und damit auch die Durchsetzungskraft in Regierung und Fraktion. Im Vergleich zu seinem Nachfolger profitierte Blair bei seinem Regierungsantritt vor fast drei Jahrzehnten von einer boomenden Volkswirtschaft. Heute sind die Bedingungen ungleich schwieriger. Die Steuereinnahmen reichen nicht aus angesichts der finanziellen Not des Gesundheitssystems und der wachsenden Verteidigungsausgaben. Steuererhöhungen oder Einschnitte im darbenden Sozialsystem sind die Alternative. Spätestens dann wird sich zeigen, wie geschlossen die Abgeordneten Labours der disziplinierten Haushaltspolitik folgen, die der Parteichef dem Land verordnet hat.

Dann wird sich von den Hinterbänken auch ein alter Widersacher des neuen Premierministers erheben und bitter das verlorene soziale Gewissen der Regierung anmahnen. Der Sieg Jeremy Corbyns im Londoner Wahlkreis Islington ist eine Kuriosität dieses Urnengangs. Der ehemalige Labour-Vorsitzende Corbyn, ein ungeläuterter Sozialist, wurde nach einem Antisemitismus-Skandal von Starmer aus der Partei geworfen. Als unabhängiger Kandidat ist ihm nun die Rückkehr gelungen.

Einen anderen Gegner wird der neue Regierungschef in Parlamentsdebatten nicht mehr zu fürchten brauchen. Rishi Sunak, der scheidende Premierminister und Noch-Vorsitzende der Konservativen gilt in der Parteizentrale und unter seinen Fraktionskollegen als der Schuldige für der Jahrhundertniederlage. Viel zu früh habe er die Wahl terminiert, nie ein überzeugendes Programm entwickelt und die Partei mit einer schwachen, von Peinlichkeiten und Pannen geprägten Kampagne ins Desaster geführt. Abgeordneter für den Wahlkreis Richmond im nordenglischen Yorkshire wolle er bleiben, sagt Sunak. Im jetzt entbrannten Kampf um seine Nachfolge in Partei- und Fraktionsvorsitz sowie bei der Neuausrichtung der Konservativen wird er keine Rolle mehr spielen.