Gewöhnlich geht es bei Landtagswahlen so zu: Die Ministerpräsidenten einer Partei machen Wahlkampf für die Parteifreunde, die in einem anderen Bundesland ihr Amt verteidigen oder erstmals Regierungschef werden wollen. So war das vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen vor zwei Wochen. Da kamen die Regierungschefs der Union in den Freistaat, um den dortigen Spitzenkandidaten Mario Voigt zu unterstützen.

In Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird, ist alles anders. Der um sein Amt kämpfende Dietmar Woidke verzichtet auf jede Hilfe aus Berlin, weil er befürchtet, die schlechten Umfragewerte seines SPD-Genossen Olaf Scholz könnten ihn Stimmen kosten. Dafür wirbt der sächsische Nachbar Michael Kretschmer (CDU) für den SPD-Kollegen in Potsdam. Nicht auf dem Marktplatz, aber in einem Doppelinterview mit der FAZ, für das sich die beiden Landesväter der Zeitung als „Pärchen“ angedient hatten. Darin betonten die zwei Ministerpräsidenten die gute Zusammenarbeit ihrer Länder und bekundeten ihren gegenseitigen Respekt.