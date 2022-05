Die Lage ist beängstigend. Die deutsche Wehrmacht ist gerade über die Niederlande und Belgien hinweggerollt und steht bereits mitten in Frankreich. Die englische Armee ist in Dünkirchen eingekesselt, und die Vernichtung von 300.000 Soldaten, fast die gesamten britischen Streitkräfte, steht kurz bevor. In dieser Lage stemmt sich Churchill gegen eine Welt, die auf allen Ebenen den Kampf gegen Nazideutschland verhindern will. Seine eigene Partei hält mit ihrem Ex-Premierminister Neville Chamberlain auch ein halbes Jahr nach der Okkupation Polens noch immer an der Appeasement-Politik fest. Und der Außenminister Halifax fordert nach dem Durchmarsch der Wehrmacht bis an die französische Küste des Ärmelkanals, dass man mit Hitler verhandeln müsse. In dieser Drucksituation schleudert Churchill einen seiner legendären Sätze in den Raum: „Man kann mit einem Tiger nicht verhandeln mit dem Kopf in seinem Maul.“ Doch seine Rhetorik verfängt nicht bei den Parteigängern der Appeasement-Politik.