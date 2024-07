Die deutsche Verkehrspolitik ist zum absurden Theater verkommen. Was sie erreichen will, erreicht sie nicht. Was sie unternimmt, bewirkt oft das Gegenteil von dem, was das Ziel war. Und was sie verkündet, glaubt sie im Grunde selbst nicht mehr. Bestes Beispiel ist das 49-Euro-Ticket. Als verkehrspolitische Großtat verkauft, führt es dazu, dass weniger Geld im System ist.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verkäufe von solchen Tickets zu Einnahmen auch bei Verkehrsunternehmen führen, die dafür gar keine Transportleistungen erbringen. Wer also immer schon den öffentlichen Verkehr wählte, bekommt ihn nun billiger und bequemer. Doch das nutzt weder dem Klima noch Bussen und Bahnen. Vielmehr leiden alle darunter. Die Verkehrswende ist tot. Mit der Bummelbahn durch Bullerbü. Aber Vorhang zu und alle klatschen Beifall. Absurd.