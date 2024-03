Was das bedeuten soll, wird er später erklären. Selbstverständlich überwachen sich die Mitarbeiter des Inlandsgeheimdiensts auch gegenseitig. Es könnte sich ja ein Spion in die Behörde einschleusen. Immer wieder wird der VS-Mitarbeiter an diesem Abend nervös und angespannt das Umfeld taxieren und das Sprechen abrupt einstellen, sobald sich eine Person dem Tisch nähert. Für den Verfassungsschutz kann man nicht ohne persönlichkeitsverändernde Folgen arbeiten. Ein kurioser Fall ausgleichender Gerechtigkeit.