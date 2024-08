Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Mal wieder scheint in der Ampelkoalition die linke Hand nicht zu wissen, was die rechte tut. Am Wochenende waren Meldungen durch die Presse gegangen, die nahelegten, dass ein Ergebnis der Einigung der Bundesregierung über den Haushalt 2025 auch die Kürzung oder jedenfalls Deckelung der Militärhilfe für die Ukraine sei. So konnte man jedenfalls einen Brief von Finanzminister Christian Lindner (FDP) an Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) interpretieren, wonach „neue Maßnahmen mit Zahlungsverpflichtungen“ nur eingegangen werden dürften, wenn in den Haushaltsplänen für dieses und die kommenden Jahre „eine Finanzierung gesichert ist“. Wobei das natürlich eigentlich ohnehin eine Selbstverständlichkeit ist.

Dass Lindner diese schriftlich festhalten zu müssen glaubt, zeigt letztlich nur, wie es um die Haushaltsdisziplin im Allgemeinen und das gegenseitige Vertrauen im Speziellen in dieser Koalition steht. Zu glauben, dass es in der Koalition, zumal in der SPD, eine große Bewegung gegen die Ukrainehilfe gebe, dürfte aber eine Fehlinterpretation sein. Die Aufregung dürfte eher eine Folge der allgemeinen Rat- und Ahnungslosigkeit großer Teile der Koalition in Sachen Militärhilfe und Ukrainekrieg einerseits und der blank liegenden Nerven angesichts der desaströsen Lage der Regierung andererseits sein.