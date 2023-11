Herr Ganß, an vielen deutschen Universitäten gibt es Gruppierungen, die mit dem israelfeindlichen Netzwerk Samidoun in Verbindung stehen. Israelfeindliche Diskurse, die weit weg sind von einem differenzierten kritischen Austausch, finden also seit Jahren schon statt. Warum haben die Universitäten das bisher so hingenommen?