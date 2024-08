Militärische Traditionen helfen den Soldatinnen und Soldaten, ihr Berufsverständnis zu bestimmen. Sie geben Orientierung für militärisches Führen und Handeln und ordnen den Dienst in den Streitkräften in den größeren Zusammenhang der Militärgeschichte ein. Deutschlands Partner in der Nordatlantischen Allianz haben fast alle ein ungebrochenes Traditionsverständnis. In Amerika werden Angehörige der Streitkräfte, die Uniform tragen oder sich als Veteranen sichtbar ausweisen, in Behörden, an Flughäfen, bei Versammlungen, im öffentlichen Leben insgesamt bevorzugt behandelt.

Auch Deutschland kennt seit 2018 den Begriff der Veteranen. Zudem ist durch Beschluss des deutschen Bundestags vom 25. 04. 2024 der 15. Juli zum „Veteranentag“ bestimmt worden. Unter diesem Begriff werden unterschiedslos alle subsumiert, die aus der Bundeswehr ausgeschieden sind. Es versteht sich, dass sich damit keine besondere Wertschätzung in der deutschen Gesellschaft durchsetzen konnte.