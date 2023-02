Die Grünen tun sich schwer in diesem Berliner Neuwahlkampf, zumindest meinem Eindruck nach. Als deren Spitzenkandidatin Bettina Jarasch Mitte Januar mit den anderen Bewerbern für das Amt des Regierenden Bürgermeisters bei einem Schaulaufen des „Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller“ (VBKI) zu Gast war, quittierte das Publikum die Einlassungen der Verkehrssenatorin jedenfalls mit teilweise höhnischem Gelächter.

Zwar kam auch Berlins „Regiermeisterin“ Franziska Giffey nicht besonders gut an, aber Jarasch schlug ein regelrechter Widerwille entgegen, mit dem sie offenkundig nicht gerechnet hatte – und entsprechend patzig reagierte. Besonders ihre Pläne für eine drastische Reduzierung des Individualverkehrs in der Hauptstadt riefen Protest hervor, ebenso das schlecht vorbereitete Hin und Her wegen der Umwandlung eines Teils der Friedrichstraße in eine autofreie Zone. Kurzum: Der Abend war ein ziemliches Desaster für die aus Augsburg stammende Grüne – aber der VBKI-Gig versprach aufgrund seiner wirtschaftsfreundlichen Ausrichtung ohnehin kein Heimspiel für sie zu werden.

Mangelnde Strahlkraft

Wenn ich mich aber in meiner (zugegebenermaßen wenig repräsentativen) Nachbarschaft so umhöre, wachsen auch dort die Vorbehalte gegenüber den Hauptstadt-Grünen. Sie wirken auf viele Einheimische und Zugezogene inzwischen unangenehm besserwisserisch und autoritär.

Jarasch selbst, die zur Abgeordnetenhauswahl vor knapp anderthalb Jahren als Kompromisskandidatin für ihre Partei angetreten war, mangelt es erkennbar an Strahlkraft (was für ihren Mitbewerber Kai Wegner von der CDU freilich ebenso gilt, aber der verfügt als gebürtiger Berliner immerhin über ein gewisses Lokalkolorit). Bei einer Direktwahl zum/zur Regierenden Bürgermeister/Bürgermeisterin käme Jarasch laut Umfragen auf nur 15 und Wegner auf lediglich 20 Prozent, während Giffey von mehr als einem Drittel der Befragten in ihrem derzeitigen Amt bestätigt würde.



Mehr zum Thema:



Aktuell (Forschungsgruppe Wahlen vom 9. Februar) liegen die Grünen als Partei mit 17 Prozent aber auch nur zwei Prozentpunkte vor den persönlichen Beliebtheitswerten ihrer Spitzenkandidatin – und damit auf Platz drei hinter CDU (25 Prozent) und SPD (21 Prozent). Das entspräche einem Minus von knapp zwei Punkten im Vergleich zum Ergebnis vom 26. September 2021.

Schwer zu sagen, ob es an der bisherigen Performance der Ampel-Grünen im Bund liegt, an der wenig überzeugenden Arbeit der Grünen in der Berliner Koalition mit SPD und Linkspartei. Oder daran, dass Jarasch in ihrem Amt als Verkehrssenatorin einen überforderten Eindruck macht. Jedenfalls läuft es nicht rund.

Klimaneutralität für Berlin als oberstes Ziel

Dabei sollte doch ausgerechnet von Berlin aus ein starkes Signal ausgehen: Die Hauptstadt wird ökologisch, klimaneutral, auf Dauer autofrei – und ohnehin ganz „progressiv“ (so zumindest in der Selbstwahrnehmung der Grünen). Apropos Klimaneutralität: Dies ist erklärtermaßen das vorrangige Ziel von Bettina Jarasch für eine Metropole, die nicht nur von außen als teilweise dysfunktional wahrgenommen wird und deren Bewohner sich über Müll auf den Straßen, gewalterlebnisorientierte Silvesternächte und andere Widrigkeiten des Alltags ärgern.

Ob da die Fokussierung auf Kohlenstoffeimissionen wirklich der kommunalpolitische Gamechanger ist, darf bezweifelt werden. Aber Jarasch blieb auch am Freitagabend dabei: „Es geht darum, dass wir schnell klimaneutral werden“, verkündete sie beim „Townhall-Meeting“ ihrer Partei im „Kino International“ an der Karl-Marx-Allee. Es war eine Art Abschlusskundgebung vor grün-affinem Publikum, die Ränge vollbesetzt – was allerdings der Tatsache geschuldet gewesen sein dürfte, dass Annalena Baerbock und Robert Habeck mit von der Partie waren und auf der Bühne heftig für die etwas glücklose Bettina Jarasch warben.

Prominente Zugpferde im Kinosaal

Habeck und Baerbock, der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz sowie die Bundesverteidigungsministerin: Die beiden Superstars ihrer Partei werfen sich in den Abgeordnetenhaus-Wahlkampf. Das verspricht Aufmerksamkeit, und tatsächlich ist das Medieninteresse groß. Ein Fernsehreporter vom rbb berichtet sogar live von der Veranstaltung, und als die prominenten Zugpferde den Kinosaal betreten, werden sie von Blitzlichtgewitter empfangen.



Cicero Politik Podcast mit Heinz Buschkowsky:

„Schönreden und verniedlichen ist die Marke der Grünen“



Bettina Jarasch, formal Hauptdarstellerin, findet sich faktisch in einer Nebenrolle wieder. Sie darf zu Beginn das Eingangsstatement halten, es wirkt etwas spröde und auswendig gelernt – das Publikum wird noch dazu gesiezt, was in diesem Kreis von zumeist Parteianhängern und Gleichgesinnten etwas distanziert rüberkommt. Die Kandidatin haut eine Floskel nach der anderen raus, behauptet, von „politischen Stimmen“ würde „Angst vor jeder Art von Veränderung gemacht“ und beklagt einen „aggressiven Wahlkampf“. Ihr selbst gehe es darum, demnächst eine „progressive Koalition“ anzuführen, um Berlin zu einer „grünen und gerechten Stadt“ zu machen. „Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.“ Ende des Vorsingens.

Jarasch in der Nebenrolle

Dass Baerbock und Habeck die erfahreneren Rampensäue sind, zeigen sie gleich im Anschluss bei ihren Standup-Performances. Die Verteidigungsministerin geht allerdings kaum auf spezifisch kommunale Probleme ein. Dass Berlin „Klima-Hauptstadt Nummer eins in Europa“ und „Kinderhauptstadt“ werden könne, hat sie zwar pflichtschuldig im Repertoire – was auch immer das konkret bedeuten mag.

Dann biegt sie aber auch schon in Richtung Weltpolitik ab: „Mit der Ukraine verteidigen wir auch unsere eigene Freiheit“, ruft sie in den Saal und ergänzt: „Ein Diktatfrieden wäre die Unterwerfung der Ukraine unter Russland.“ Und wer sich fragt, was das alles wohl mit den Niederungen der örtlichen Probleme zu tun haben mag, für den hat Habeck in seinem Statement diese Anmerkung parat: Krieg in der Ukraine, Erdbeben in der Türkei – kommunalpolitische Fragen seien ja wohl „relativ angesichts des Leids in der Welt“. Womit er zwar durchaus Recht hat. Aber soll das ein Grund sein, an diesem Sonntag die Grünen zu wählen?

Eingereicht und ausgewählt

Weil das ganze Format im „Kino International“ als „Townhall-Meeting“ angekündigt ist, dürfen natürlich Fragen von „normalen Menschen vor Ort“ nicht fehlen. Allerdings werden diese nicht direkt aus dem Publikum heraus gestellt, sondern von der Moderatorin verlesen; sie wurden vorab eingereicht und entsprechend vorausgewählt. Da will dann also jemand von Annalena Baerbock wissen, was ihre „wertegeleitete Außenpolitik“ eigentlich zu bedeuten habe (Antwort: Man dürfe in diesem Zusammenhang „nicht darüber hinweggehen, dass es Dilemmata gibt“.)

Sonntagsfrage zur Abgeordnetenhauswahl in Berlin (#aghw) • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: CDU 25 % | SPD 21 % | GRÜNE 17 % | DIE LINKE 11 % | AfD 10 % | FDP 6 % | Sonstige 10 %

➤ Verlauf: https://t.co/2HJ8bLZAaT

🗓️Abgeordnetenhauswahl: 12. Februar 2023#Berlinwahl #aghw23 pic.twitter.com/IJK0oobmuD — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) February 9, 2023

Oder von Habeck, wie es jetzt wohl mit der Inflation weitergeht (Antwort: Die Bundesregierung werde dafür sorgen, dass auch die Energiepreise demnächst wieder niedriger seien; dadurch sinke auch der allgemeine Inflationsdruck). Es scheint den Veranstaltern vor allem ein Anliegen gewesen zu sein, den beiden Bundesministern Gelegenheit zur Rechtfertigung ihrer bundespolitischen Weichenstellungen zu geben. Das Publikum stört sich jedenfalls nicht daran, nur Habeck wundert sich einmal mit leichter Ironie über die wenig Berlin-spezifischen Fragen.

Grüner Hauptstadt-Lifestyle

Bettina Jarasch muss dann immerhin zur Wohnungsknappheit Stellung beziehen, allerdings bleibt ihr das hoch umstrittene Thema einer auch von den Grünen unterstützten Verstaatlichung großer Wohnungskonzerne erspart (Jarasch selbst spricht in diesem Zusammenhang bei anderer Gelegenheit lieber von „Vergemeinschaftung“). Ihr Lösungsansatz: Bauen allein sei nicht genug, es müsse auch um Nachverdichtung gehen und darum, „dem Markt eine Richtung“ vorzugeben.

Danach will eine „Anna aus Friedrichshain“ der Moderatorin zufolge wissen, wann sie endlich mit ihrer Einbürgerung rechnen könne und bekommt zur Antwort: „Wir wollen, dass Menschen, die in Berlin leben, dazugehören“. Außerdem setzt sich die grüne Bürgermeisterkandidatin dafür ein, dass Migranten Deutschland „nicht gleich verlassen müssen, wenn sie etwas getan haben“. Was mit „getan haben“ konkret gemeint ist, bleibt allerdings im Dunkeln. Ohnehin scheint dieser Abend eher dazu angetan, ein diffuses grünes Lebensgefühl zu bestätigen und es als eine Art allgemeingültigen Berliner Lifestyle zu verkaufen. Ob diese Rechnung aufgeht, wird sich am Sonntag zeigen.

Ganz zum Schluss dann soll Bettina Jarasch sagen, worauf sie sich am meisten freuen würde, sollte sie tatsächlich zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Was der Kandidatin dazu einfällt, ist durchaus gewagt. Sie möchte nämlich am liebsten „mit den Gewerbetreibenden an der Friedrichstraße ein Glas Wein trinken, wenn im März die Sonne rauskommt“. Nach allem, was man von den wegen der grünen Poller- und Fußgängerzonen-Politik endgenervten Einzelhändler entlang der Friedrichstraße so hört, steht Bettina Jarasch mit ihrer Vorfreude allerdings ziemlich alleine da.