Sonntagnachmittag, Ankunft am Saarbrücker Flughafen: Kein Taxi weit und breit, der Bus in die Innenstadt fährt nur alle zwei Stunden. So etwas kann schon mal passieren, schließlich ist die Landeshauptstadt kein Luftverkehrskreuz. Aber als Tobias Hans am nächsten Tag von dieser Episode erfährt, ist es ihm trotzdem ein bisschen peinlich. Immerhin hat der Ministerpräsident sein kleines Bundesland während des Gesprächs da schon lebhaft als eine Art Innovationslabor gepriesen. Und weil Hans gar nicht anders kann, als Optimismus zu verbreiten, fällt ihm prompt auch eine positive Wendung zur Anbindung des örtlichen Flughafens ein: Das sei doch ein wunderbarer Anwendungsfall für autonomes Fahren – und genau dafür betreibe man im Saarland eine Teststrecke. So macht man aus der Not eine Tugend.

Mit Problemen und der Frage, wie man das Beste daraus macht, kennen die Saarländer sich aus. Im Strukturwandel der Kohle- und Stahlregion hin zu einem modernen Industriestandort haben sich dort große Automobilhersteller und Zulieferbetriebe angesiedelt – Ford in Saarlouis mit 6.300 Beschäftigten oder das ZF-Werk in Saarbrücken mit rund 9.000 Mitarbeitern, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber die deutsche Autobranche steckt in der Krise, Ford hat bereits einen Stellenabbau angekündigt. Schlechte Nachrichten für den Regierungschef eines Bundeslands, das wirtschaftlich ohnehin stets zu kämpfen hat. Für Tobias Hans lautet die Lösung: Digitalisierung, Digitalisierung und noch mehr Digitalisierung.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.