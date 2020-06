Die Stuttgarter Zeitung ist eine gute Zeitung. Sie recherchiert und ordnet ein. Genau das hat sie in gebotener Eile und gleichzeitiger Sorgfalt jetzt getan. „Jahrzehntelang galt Stuttgart bei der Integration als vorbildlich in der Republik“, beginnt der Artikel des StZ-Reporters, der getan hat, was gute Reporter tun: mit Leuten sprechen. Etwa mit dem Integrationsbeauftragten der Stadt: „Noch vor zwei Wochen hätte ich gesagt: In Stuttgart werden keine Autos abgefackelt, hier werden Autos gebaut“, sagt Gari Pavkovic. Der Psychologe, der selbst vor 50 Jahren aus Mostar im heutigen Bosnien und Herzegowina nach Deutschland gekommen ist und hier Karriere gemacht hat, schreibt der Reporter, sei „hörbar getroffen. Und ein bisschen ratlos“.