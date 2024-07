Am Rande des Nato-Gipfels in Washington – zwischen der Friedensmission Viktor Orbáns und dem gescheiterten Attentat auf Donald Trump – kündigten die deutsche und die US-Regierung am 10. Juli an, in Deutschland „weitreichende Waffensysteme“ zu stationieren. Die vier Sätze umfassende Erklärung hätte wie ein Donnerschlag wirken können, sollen doch ab 2026 weitreichende Raketen modernsten Typs (Tomahawks und andere vergleichbare Waffen sowie teilweise noch in der Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen) in Deutschland stationiert werden. Diese Waffensysteme sollen nach Angaben des Wissenschaftlichen Dienstes des US-Kongresses Teil der „Multi-Domain Task Force“ (MDTF) der US-Armee in Wiesbaden werden.

Die MDTF – von denen es weltweit fünf geben soll – stellen demnach das „organisatorische Herzstück“ der Aufrüstung zum Schutz vor der „von Russland und China ausgehenden Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA“ dar. Sie sollen „die Handlungsfreiheit der US-Streitkräfte unterstützen“. Bereits am 13. April 2021 – vor Beginn des Ukrainekrieges – gab die US-Armee ihre Entscheidung bekannt, die zweite MDTF in Wiesbaden in der Clay-Kaserne zu stationieren, von wo aus die amerikanische Armee in Europa und Afrika unterstützt werden soll. Die Einheiten seien so konzipiert, „dass sie in allen Bereichen – Land, Luft, See, Weltraum und Cyberspace – operieren können, und sind mit den wachsenden Fähigkeiten des Heeres ausgestattet, einschließlich Präzisionsfeuern mit großer Reichweite“. Der Einsatz dieser Systeme untersteht der US-Armee.