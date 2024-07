Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur.

Das Attentat auf Donald Trump am Samstag, dem der ehemalige und womöglich auch künftige Präsident mit einem durchschossenen Ohr entkam, ist ein neuer Tiefpunkt des Verlusts an demokratischer politischer Kultur in den USA. Und nicht nur dort.

Attentate auf Präsidenten und Kandidaten hat es schon mehrfach in der Geschichte der USA gegeben. Alle, auch die nicht tödlich verlaufenen, haben die Geschichte der Weltmacht natürlich tief geprägt. Das wird auch für die Schüsse auf Trump in Butler, Pennsylvania, gelten. Aber was diese Tat zusätzlich und historisch besonders macht, ist das besonders aufgeladene, hasserfüllte Timbre vieler öffentlicher Reaktionen.