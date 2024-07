Am 24. November 2023 war es endlich so weit. Fleißige Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz hatten über Monate hinweg eine Akte mit mehr als 1500 Seiten zusammengetragen. Das Ziel: Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des deutschen Inlandsgeheimdiensts, sollte als einer der gefährlichsten Verfassungsfeinde Deutschlands eingestuft werden – im „Phänomenbereich Rechtsextremismus“. Cicero liegt die als geheim eingestufte Akte vollständig vor. Was sich in den Unterlagen auftut, ist mehr als bloß eine rechtsstaatliche Groteske.

Als Entdecker des Asylrechtsspezialisten gilt der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD). Erst war Maaßen im Bundesministerium des Innern der Leiter der „Projektgruppe Zuwanderung“ gewesen, dann der Leiter eines Stabes zur Terrorismusbekämpfung und schließlich ab Juli 2012 der Chef des deutschen Inlandsgeheimdiensts. Anlass für seinen „Rausschmiss“ war ein Satz, den Maaßen im September des Jahres 2018 gegenüber der Bild-Zeitung geäußert hatte.