So erreichen Sie Alexander Marguier:

Überall ist jetzt nachzulesen, der eigentliche Plan von Sahra Wagenknecht sei die Zerstörung der CDU. Es scheint allerdings ganz anders zu kommen. Denn während die Christdemokraten sich in Thüringen derzeit standhaft zeigen und dem Wagenknecht-Bündnis kein bisschen entgegenkommen, wenn es darum geht, die Westbindung Deutschlands auf dem Altar eines Koalitionsvertrags zu opfern (geschweige denn, sich von Friedrich Merz zu „distanzieren“, wie es Wagenknecht in ihrer üblichen Hybris gefordert hatte), ist es die SPD, welche sich gerade selbst aufgibt und in einer Mischung aus politischem Opportunismus, Angst vor der eigenen Courage und geschichtsvergessener Nostalgie dem BSW preisgibt.

Der brandenburgische SPD-Ministerpräsidenten Woidke nimmt für die Anbiederung an das BSW aus Gründen des Machterhalts sogar eine Demontage des eigenen Bundeskanzlers in Kauf: Mit der auf Wagenknechts Befehl hin von den Sozialdemokraten im Sondierungspapier mitgetragenen Ablehnung der Raketenpläne des Olaf Scholz ist dessen „Zeitenwende“ faktisch nur noch Makulatur. Seine historische Mission kann als gescheitert betrachtet werden.