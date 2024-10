„CDU und SPD sehen sich in der Tradition von Westbindung und Ostpolitik. Das BSW steht für einen kompromisslosen Friedenskurs.“ Dieses Zitat hat nur knapp 100 Buchstaben. Aber die haben es in sich. Denn mit dieser Formulierung – mit diesem „Agree to disagree“-Bekenntnis von CDU, SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Thüringen – legt sich Katja Wolf als erste prominente BSW-Politikerin mit Parteichefin und Namensgeberin Sahra Wagenknecht an.

Ginge es nach Wagenknecht, dann dürfte es diese Formulierung nämlich gar nicht geben – ebenso wenig wie die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD und dem BSW in Thüringen, die am Dienstag beginnen sollen. Denn Wagenknecht hatte über Wochen hinweg ihre friedenspolitischen Forderungen zur Bedingung für Koalitionsverhandlungen gemacht. Nicht irgendwie, nicht nur ein bisschen, sondern ganz grundsätzlich. Hop oder Top.

Für eine „Brombeerkoalition“ in Thüringen

Konkret geht es um das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine und die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden. Beides lehnen Wagenknecht und das BSW ab. Eine Ablehnung, die Wagenknecht auch von möglichen Koalitionspartnern als Bekenntnis verlangt hatte. Doch weil derlei mit der CDU in Thüringen partout und damit erwartungsgemäß nicht zu machen war, hat Katja Wolf nun ihrerseits ein Machtwort gen Berlin gesprochen. Gegen Wagenknecht und für eine sogenannte „Brombeerkoalition“ in Thüringen.

Es ist ein kleiner Affront gegen Wagenknecht. Auch ein kleiner Akt der Emanzipation von einer Frau, welche die Partei, für die Wolf bei den Landtagswahlen angetreten ist, nicht nur mitgegründet hat, sondern nach der diese Partei auch benannt wurde. Noch kein Jahr ist das BSW alt. Und doch hat der politische Beobachter damit nun eine Antwort auf eine Frage erhalten, die seit Parteigründung immer mal wieder diskutiert wurde: Was, wenn ein Mitglied der Wagenknecht-Partei nicht das tut, was die Parteichefin gerne hätte? Antwort: Das kommt darauf an, wer sich traut.

Ufos im Bundestag und im Landtag

Katja Wolf ist nämlich nicht irgendeine Genossin im engeren Wagenknecht-Zirkel. Wolf war zwölf Jahre lang Oberbürgermeisterin von Eisenach, also selbst Chefin, und war auch nicht sofort Feuer und Flamme, als erste Gerüchte die Runde machten, Wagenknecht könnte aus der Linken austreten und eine eigene Partei gründen. Mehr noch sagte Wolf noch im September 2023 in einem Interview mit der Zeit: „Ich würde keiner Partei Sahra Wagenknechts beitreten.“

Dass sie es am Ende doch getan hat, war vor allem ein pragmatischer Akt – geboren aus der Erkenntnis, dass der weitere Weg mit der Linken politisch exakt nirgendwohin führen wird, wenn künftig auch noch eine Wagenknecht-Partei mitmischt. Das zeigte sich auch daran, dass Wolfs Abschiedskritik vergleichsweise milde ausfiel. Anders als von Sahra Wagenknecht oder Amira Mohamed Ali, der Co-Vorsitzenden des BSW, deren Abschiedsworte wiederum nichts Geringeres als eine Generalabrechnung mit der Linken und dem damaligen Spitzenpersonal waren.

Als Wolf im Gespräch mit dem Autor dieser Zeilen vor einigen Monaten kritisierte, die Linke habe den Kontakt zur Basis verloren, ließ sie sogar ein „ein bisschen“ in diese Kritik einfließen. Und als sie sagte, dass sich die Linke eingerichtet habe in ihren „Ufos im Bundestag und im Landtag“, fügte sie an, dass eine solche Entwicklung „möglicherweise normal“ sei. Das waren nicht die Worte einer enttäuschten Dogmatikerin – Wolf bezeichnet sich selbst übrigens als „sozialliberal“ –, sondern die Worte einer unaufgeregten Politikerin, welche schlicht und einfach die Zeichen der Zeit erkannt hatte. Und nicht zuletzt eben auch eine Chance sah, ihren weiteren politischen Werdegang neu zu schreiben.

Hinein in die etablierte Politik

Dass Sahra Wagenknecht nicht glücklich sein dürfte über Wolfs, sagen wir, halben Alleingang in Thüringen, das liegt auf der Hand. Der Erfurter Kompromiss bleibe deutlich hinter dem Verhandlungsergebnis in Brandenburg zurück, sagte Wagenknecht deshalb dem Spiegel. Dort ist Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der sich ebenfalls gerade in Verhandlungen mit dem BSW befindet, der Wagenknecht-Partei deutlich mehr entgegengekommen. Gegenüber dem MDR sagte Wagenknecht aber auch: „Trotzdem werden wir jetzt in Gespräche eintreten.“

Heißt übersetzt: Katja Wolf hat sich anders entschieden, als sich Wagenknecht das gewünscht hätte, aber nun sind die Dinge eben, wie sie sind. Denn auch Wagenknecht weiß, dass der kleine Affront aus Thüringen ihre Machtposition innerhalb des BSW nicht wird erodieren lassen. Und zudem zeigt der Vorgang – so lässt sich das aus Vogelperspektive betrachten –, dass auch Mitglieder einer Partei, die den Namen einer bestimmten Politikerin trägt, fähig sind, selbst zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen.

Insofern lässt sich der Kompromiss in Thüringen auch als wichtiger Schritt für das BSW selbst werten. Weg von einer politischen Bewegung, hin zu einer ernstzunehmenden politischen Kraft, die im Gesamtbild eben doch mehr selbstbewusste Köpfe vorzuweisen hat als nur den einen mit der Hochsteckfrisur. Wenn man so will, hat Katja Wolf das BSW damit gerade ein kleines bisschen erwachsener gemacht. Raus aus den Kinderschuhen, rein in die große Politik.