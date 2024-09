Das Landgut Stober ist an diesem Freitag so etwas wie exterritoriales Gebiet für eine inzwischen entrückte Bundes-SPD. Denn die Brandenburger SPD und ihr Ministerpräsident Dietmar Woidke wollen mit dem SPD-Kanzler und der ganzen Führungsriege aus der Berliner Blase nichts mehr zu tun haben. Wer die tiefe Krise der Regierungspartei SPD in diesen Tagen bestaunen will, der schaue sich in Groß Behnitz um, wie dort die Bundes-SPD auf Normalität macht, während um sie herum das Land, und auch sozialdemokratisches Stammland, zusammenbricht. Woidke war natürlich gar nicht erst ins Landgut gekommen. Er will maximale Distanz zum Kanzler, das hat er auch gesagt. Also gab es auch keinen gemeinsamen Endspurt. Dem Tagesspiegel erklärte er, die SPD auf Bundesebene sei gut beraten, nun „die richtigen Schlüsse“ zu ziehen. „Es mag altmodisch sein, aber ich finde, es sollte auch heute noch so etwas geben wie politische Verantwortung“, so Woidke.