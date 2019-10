So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

138 Tage ist es inzwischen her, dass Andrea Nahles als Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD zurückgetreten ist. So lange ist die Partei bereits ohne echtes Gesicht an der Spitze. Von drei kommissarischen Parteichefs ist Malu Dreyer operativ übrig geblieben. 23 lange Regionalkonferenzen überall im Land hat die Parteizentrale organisiert und abhalten lassen. Seit einer Woche nun wählen die Mitglieder, und tun das auch noch ein weitere Woche.

Man sagt immer: Autoritäre Staatsgebilde machen den Demokratien global mit ihrer Schnelligkeit enorm Konkurrenz. Das ist beileibe kein Grund, sich ein autoritäres System wünschen. Aber es muss kein Grund sein für Demokratien, noch langsamer zu agieren als vormals. Fast ein Jahr hat es gedauert, bis sich CDU/CSU und SPD zu einer erneuten Koalition zusammengerauft haben. Seither, so hat man das Gefühl, sind sowohl SPD als auch CDU/CSU vor allem mit Personalfragen beschäftigt.

