Heute trifft sich in Berlin die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). In den letzten Jahren ist das Gremium vor allem als Träger des innerkirchlichen Reformprojekts „Synodaler Weg“ in Erscheinung getreten. Dadurch ist vielleicht etwas aus dem Blick geraten, dass sich das ZdK auch als „katholische Stimme in der Zivilgesellschaft in Deutschland“ versteht und sich mit seinen Beschlüssen in politische Debatten einbringen will.

In dem Gremium sitzen seit jeher auch Politiker, traditionell vor allem von CDU und CSU. Zu den prominentesten gehören derzeit der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (CDU), sowie Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament. Auch die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die CDU-Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil und die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sitzen im ZdK.