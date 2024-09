Pizza und Merkel

Seit zehn Jahren lebe und arbeite ich in der Ewigen Stadt. Die Sicht der Bürger meines Gastlandes auf meine alte Heimat hat sich in diesen Jahren gleich mehrmals drastisch gewandelt. Vor einem Jahrzehnt war die Meinung über Deutschland erschreckend negativ geprägt. Euro- und Schuldenkrise lasteten schwer auf dem Land, die Regierung von Silvio Berlusconi war unter dem Druck der Finanzmärkte gerade gestürzt und durch ein Notstandskabinett unter dem ehemaligen EU-Kommissar Mario Monti ersetzt worden. Rom stand am Abgrund eines Staatsbankrotts und unter Aufsicht Brüssels. „Italien auf den Knien“ und „deutsches Diktat“, so lauteten die Schlachtrufe der antieuropäischen Populisten, die den Grund für die Misere in Berlin und bei Kanzlerin Angela Merkel suchten. Deutschland wurde zum Sündenbock für Italiens jahrelange Misswirtschaft. Es war schier unmöglich, mit italienischen Freunden eine Pizza essen zu gehen, ohne als Deutscher unter Rechtfertigungsdruck für die Austeritätspolitik zu stehen.