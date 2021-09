„Schlussrunde“ im Ersten, drei Tage vor der Bundestagswahl: Anstatt eines inzwischen völlig aus der Zeit gefallenen Triells nur mit Baerbock, Scholz und Laschet also an diesem Donnerstagabend nochmal das große Get-Together der sieben Parteivorsitzenden von CDU, CSU, SPD, Grünen, FDP, AfD und Linkspartei. Es moderierten Tina Hassel und Theo Koll, anwesend waren Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (B90/Die Grünen), Christian Lindner (FDP), Janine Wissler (Die Linke), Alice Weidel (AfD) sowie Markus Söder (CSU).

Sieger/Siegerin des Abends: gab es nicht. Wie schon in den Triellen zuvor, dürften sämtliche Vertreter ihrer Parteien die jeweilige Stammklientel nicht enttäuscht haben. Es kam zu keinen großen Patzern, zu keinen wesentlichen Ausfällen, aber eben auch zu keinen Momenten, die in Erinnerung bleiben werden. Dienst nach Vorschrift. Auch die beiden Moderatoren arbeiteten sich unfallfrei durch den Abend, der keinen spielentscheidenden Punkt hervorbrachte. Die „Schlussrunde“ wird jedenfalls keinen Einfluss auf das Wahlergebnis haben.

Die Kandidatinnen und Kandidaten im einzelnen:

Armin Laschet: Wirkte anfangs recht ernst und angestrengt, auch leicht defensiv, um später in einen etwas aufgesetzt wirkenden Angriffsmodus überzuwechseln. Es bleibt von ihm, wie von seinen Mitstreitern auch, kein Satz wirklich in Erinnerung. Zum Thema Wohnungspolitik: auf Neubau insbesondere von Sozialwohnungen setzen; Rot-Rot-Grün sei in Berlin mit den Enteignungsplänen auf dem Holzweg. Finanzen: keine Steuererhöhungen. Außenpolitik: ein souveräneres Europa schaffen, auch in Sachen Verteidigung. Klares Bekenntnis zugunsten der Nordstream-Gaspipeline. Beim Klimaschutz auf Innovationen setzen, aber für Deutschland Klimaneutralität anstreben. Im Hinblick auf mögliche Koalitionen nach der Wahl: Rot-Rot-Grün verhindern. Kevin Kühnert von der SPD stelle eine Mitgliederbefragung nach der Wahl in Aussicht, womit eine Koalition von SPD, Linken und Grünen sehr wahrscheinlich sei. Fazit: ein Laschet, wie man ihn bisher schon erlebt hat. Kann man mögen oder auch nicht.

Olaf Scholz: blieb ebenfalls komplett bei seiner einstudierten Rolle; also möglichst keine Festlegungen. Wohnungspolitik: keine Enteignungen großer Wohnungsgesellschaften, stattdessen Moratorium für Mietpreisbegrenzung. Außenpolitik: Europa voranbringen, Bekenntnis zur Nato. Solidarität mit Frankreich in Sachen australischem Atom-U-Boot-Deal. Bundeswehr stärken und wertschätzen. Klimapolitik: das gewohnte Herumgeeiere, wobei man Scholz anmerkt, dass ihm der Industriestandort Deutschland wichtiger ist als „Fridays for Future“. Für Scholz erkennbar ein Balanceakt; er kann froh sein, dass bei diesem Thema selten wirklich nachgehakt wird. Mögliche Koalitionen? Wie üblich keine Festlegung von Seiten des SPD-Kandidaten, aber an einer Stelle eine kurze Nettigkeit gegenüber Lindner. Fazit: Olaf Scholz wie man ihn kennt.

Christian Lindner: gut vorbereitet, sachorientiert. Die Nachfrage der Moderatoren nach den jüngsten provokanten Einlassungen in Sachen Corona seines Parteifreunds Kubicki brachten ihn kurz in Verlegenheit. Finanzen: keine Aufweichung der Schuldenbremse. Lieber in Bildung investieren, anstatt E-Autos zu subventionieren. Außenpolitik: Eigeninteressen und Werte miteinander in Ausgleich bringen; mehr Freihandelsabkommen mit anderen Ländern, anstatt ein „Klumpenrisiko“ durch einseitige Ausrichtung auf China einzugehen. Klimapolitik: Lieber marktwirtschaftliche Innovation anstatt Verzicht zu üben. Koalitionen: keine Präferenz für SPD und Linke, gleichzeitig sei es CDU/CSU nicht zuzutrauen, ihre innere Mitte zu finden. Was immer das heißen mag. Fazit: Lindner bleibt smart, legt sich nicht fest. Er weiß, dass es von Sonntagabend an auf die FDP ankommen dürfte. Also Pokerface.

Janine Wissler: Machte keine schlechte Figur, eher sachorientiert und mit klaren linken Positionen. Wohnungspolitik: eindeutiges Ja zur Möglichkeit der Enteignung von Wohnungskonzernen und in Sachen Mietendeckel. In der Außenpolitik eine deutliche Abgrenzung zu praktisch allem, wofür die Große Koalition stand und steht. Nato: völlig überkommen, allein schon wegen des Zwei-Prozent-Ziels. Trotzdem keine Forderung nach einer sofortigen Auflösung des Nordatlantikpakts. Klima: Mindestens genauso harte Forderungen wie die Grünen, eher noch darüber hinaus. Die Industriearbeiterschaft ist erkennbar keine Klientel der Linkspartei mehr. Koalitionen? Wissler sieht eindeutig Rot-Grün-Rot als Option („Politikwechsel“). Fazit: ultralinke Inhalte, aber freundlich und verbindlich rübergebracht. Könnte trotzdem knapp werden, weil die Linke sich schwer damit tut, glaubhaft zwischen Ideologie und Pragmatismus zu wandeln.

Annalena Baerbock: Ebenfalls wie gehabt. In der Wohnungspolitik sieht sie Enteignungen nur als ultima ratio. Neuverschuldung? Nennt Baerbock „generationengerecht“, wenn dafür vernünftig investiert werde. In der Außenpolitik harte Kritik am Investitionsabkommen mit China. Bewaffnete Drohnen nur unter bestimmten und nicht näher erläuterten Vorbedingungen. Zum Klimaschutz besteht sie auf einen vorgezogenen Kohleausstieg und auf die Umsetzung eines 100-Tage-Sofortprogramms. Mögliche Koalitionen? Keine Festlegung, aber erkennbare Präferenz für Rot-Grün-Rot („neues Kapitel aufschlagen“) Fazit: Der Aufritt reicht, um die grüne Kernklientel zu überzeugen. Trotzdem einige rhetorische Patzer (etwa „Grundgerecht“ statt „Grundgesetz“).

Alice Weidel: eher zahm im Auftritt und leicht hölzern. Forderte zu Anfangs, Skeptiker der Corona-Maßnahmen und Impf-Gegner nicht auszugrenzen. Ansonsten: Steuern und Abgaben senken; CO2-Besteuerung und EEG abschaffen. Außenpolitik: gute wirtschaftliche Beziehungen zu China und den USA gleichermaßen pflegen, keine moralische „Keule“ gegenüber den Chinesen. Klimapolitik: Das Klima habe sich schon immer gewandelt, kein Grund zur Panik. Und vor allem keine Deindustrialisierung Deutschlands wegen irgendwelcher Klimaziele. Fazit: Alice Weidel im klassischen AfD-Groove, aber ohne die Angriffslust wie bei ihrem letzten Bundestagsauftritt.

Markus Söder: gab sich staatstragend und stellte sich hinter Laschet. Was natürlich angesichts der jüngsten Einlassungen seines Generalsekretärs die reine Heuchelei war. Corona: Der Staat müsse mit „klarer Kante“ auf „Querdenker“ reagieren. Finanzen: ja zu Steuersenkungen, nein zu Eurobonds. Außenpolitik: Angela Merkel habe Deutschland „gut beschützt“; ansonsten gelte es, außenpolitisch die Balance zu wahren zwischen Eigeninteressen und Werten. Auslandseinsätze der Bundeswehr sieht Söder eher skeptisch, „nationbuilding“ sowieso. Seenotrettung bei Migranten: helfen ja, aber keine offenen Grenzen. Klimapolitik: Vernunft und Innovation anstatt Verzicht und Ideologie. Koalitionen: Das Thema stellt sich für Söder nur, wenn die Union am Sonntag als Sieger vom Platz geht. Fazit: Söder gibt sich den Anschein, loyal gegenüber Laschet und der CDU zu sein. Alle Beteiligten wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Insofern war seine Performance eher untertourig und langweilig.

Fazit der Sendung: keine wirklich neuen Erkenntnisse. Außer der, dass noch mehr solcher Runden jetzt überhaupt keinen weiteren Erkenntnisgewinn bringen würden. Es wird Zeit, dass diese Bundestagswahl endlich über die Bühne geht.