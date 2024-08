Detlef Scheele weiß, wovon er redet. Er war nicht nur Staatssekretär unter dem einstigen Arbeitsminister Olaf Scholz (SPD), sondern auch der ehemalige Chef der Bundesagentur für Arbeit. Und er hat sich in dieser Woche Luft gemacht.

Scheele hält das Bürgergeld bereits kurze Zeit nach dessen Inkrafttreten für gnadenlos gescheitert. Man hätte lieber bei Hartz IV bleiben sollen. Die SPD jedenfalls habe sich mit der Reform keinen Gefallen getan. Und da hat Scheele recht: Eine Sozialdemokratie, die soziale Wohltaten gegen die arbeitende Mitte verteilt, schaufelt sich ihr eigenes politisches Grab. Allerdings ist, was Scheele sagt, weder neu noch kommt es überraschend.

Mitarbeiter von Jobcentern lehnen Bürgergeld ab

Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hatten unlängst untersucht, wie das neue Bürgergeld in der Realität wirkt. Dazu befragten sie rund 1900 Beschäftigte an Jobcentern in Nordrhein-Westfalen. Dabei herausgekommen ist eine regelrechte Klatsche für die Ampelpolitik. Die Ergebnisse der Befragung dürften auch deshalb politisch sensibel sein, weil sie von jenen stammen, die tagtäglich mit den Bürgergeld-Empfängern arbeiten. Man wird ihnen also ein gewisses Gespür für die Realität kaum absprechen können.

Befragt zu den Elementen der Reform zeigt sich folgendes Bild: In nur vier von zehn Punkten unterstützen die Mitarbeiter der Jobcenter die Reform. Zu den positiven Voten gehören ein besseres Coaching für Langzeitarbeitslose oder die Erhöhung des Regelsatzes für Kinder. Anderes wird eher abgelehnt.

Abschaffung des Vermittlungsvorrangs? Abgelehnt! Die Erhöhung des Regelsatzes für Erwachsene? Abgelehnt! Höhere Freibeträge beim Schonvermögen? Abgelehnt! Verminderte Sanktionen? Mit sage und schreibe 73 Prozent abgelehnt – bei 21 Prozent Zustimmung.

Gefragt wurden die Jobcenter-Mitarbeiter auch, was sich durch die Reform am meisten verbessert oder verschlechtert hätte. Ganz vorne liegt die „Digitale Form der Leistungsbeantragung“. Und ganz hinten der „Abstand des Regelsatzes zu niedrigen Löhnen (sogenanntes Lohnabstandsgebot)“. Ganze 64 Prozent der Mitarbeiter der Jobcenter stellen der Reform hier ein vernichtendes Zeugnis aus. Nur ganze acht Prozent sehen es umgekehrt.

Mehr Geld, kaum noch Sanktionen

Es ist folglich auch kein Wunder, dass fast zwei Drittel der Mitarbeiter der These widersprechen, die Bürgergeld-Reform erhöhe die Motivation der Leistungsempfänger und erleichtere die Zusammenarbeit mit diesen. Im Zentrum der Kritik steht die Kombination aus höheren Geldleistungen und weniger Sanktionen.

Mit dem Bürgergeld sind Sanktionen im Grunde nämlich kaum noch existent. In den vergangenen zehn Jahren hat sich nach einer Studie des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) die Sanktionsquote um mehr als 80 Prozent verringert. Sie beträgt heute nur noch rund 0,6 Prozent der Bestandsfälle.

Befürwortern des Bürgergeldes gelten diese Werte mitunter als Beleg dafür, dass es Sanktionen auch gar nicht brauche. Die Zahl zeige ja, wie wenig Missbrauch es in Wahrheit gebe. Das ist freilich ein Taschenspielertrick: Erst werden die Sanktionen gegen Regelverstöße im Grunde fast abschafft. Und dann wird die Statistik über Sanktionen zu einer Statistik über Regelverstöße uminterpretiert.

Dabei kann man derselben IAB-Untersuchung entnehmen, dass bereits die bloße Möglichkeit von Sanktionen auch jene schneller wieder in Arbeit bringt, die von ihnen (noch) gar nicht betroffen sind. Sie wollen dies eben klugerweise vermeiden. Man nennt das ein „Anreizsystem“. Besonders wirksam ist dieser Mechanismus nach Angaben der Wissenschaftler ausgerechnet bei Geringqualifizierten – also jener Gruppe, die überdurchschnittlich von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen und besonders schwer zu vermitteln ist.

Der blinde Fleck der Armutsmigration

Eigentlich sollte die Umwandlung von Hartz IV in das Bürgergeld zwei sozialdemokratische Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die SPD wollte ihr in der Arbeiterschaft ramponiertes Image wieder aufpolieren. Über 20 Jahre hinweg litt sie unter der Agenda-Politik Gerhard Schröders wie ein Hund. Ein politischer Befreiungsschlag sollte es also werden.

Und es ging mit der Reform darum, etwas gegen den grassierenden Fachkräftemangel zu tun. Es sollte mehr qualifiziert werden, um die Passung zwischen Jobangeboten und Arbeitskräften herzustellen. Eigentlich ein vernünftiger Gedanke.

Aber die Erhöhung der Regelsätze über das verfassungsmäßig gebotene Maß hinaus bei deutlicher Einschränkung der Sanktionsmöglichkeiten dürfte am Ende das gegenteilige Ergebnis bewirken. Vor diesem Effekt haben Experten bereits vor Gesetzesbeschluss eindringlich gewarnt. Und diese Zusammenhänge werden nun von den Mitarbeitern der Jobcenter auch aus der Praxis heraus bestätigt.

Ein weiterer Punkt kommt hinzu. Vor zehn Jahren lag der Anteil der Hartz-IV-Empfänger ohne deutsche Staatsbürgerschaft noch bei rund 20 Prozent, heute sind es fast 50 Prozent. Aus dem heutigen Bürgergeld ist längst ein sozialpolitisches Instrument der Integration ohne tatsächliche Integration geworden. Der deutsche Sozialstaat alimentiert stattdessen das Entstehen zahlloser Parallelgesellschaften.

Eigentlich wäre es bei der Umwandlung von Hartz IV in das neue Bürgergeld angezeigt gewesen, auf diese Entwicklung zu reagieren und die sozialen Sicherungssysteme migrationssensibel umzubauen. Stattdessen hat die Bundesregierung durch Überführung aller ukrainischen Flüchtlinge in das System des Bürgergelds die sozialpolitische Unwucht auch noch vergrößert. Inzwischen sehen das parteiübergreifend auch drei deutsche Ministerpräsidenten so.

Vom Befreiungsschlag zum Rohrkrepierer

Die Reform des Bürgergeldes muss sich unter diesen Bedingungen nahezu zwangsläufig vom sozialdemokratischen Befreiungsschlag in einen politischen Rohrkrepierer verwandeln. Es wird ohne grundlegende Überarbeitung weder die Wirtschaft ankurbeln noch zum sozialen Frieden in diesem Land beitragen. Sondern zur Delegitimierung des Sozialstaates und weiterer, ungebremster Massenmigration.

Die Aussichten, dass es demnächst besser werden könnte, stehen nicht allzu gut. Die nächste Bundesregierung wird voraussichtlich von den Unionsparteien angeführt werden. Aber die werden mindestens die SPD oder die Grünen für eine Mehrheit brauchen.

Derzeit scheint schwer vorstellbar, wie sich die Grünen von ihrer Migrations- oder die SPD von ihrer falsch verstandenen Sozialromantik befreien könnten. Es wird also noch etwas schlimmer werden müssen, bevor es besser werden kann. Vorausgesetzt, dass es dann nicht schon zu spät ist.