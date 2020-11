Vielleicht mehr noch als seine Verteidigung des Rechtes, religionskritische Karikaturen zu publizieren, war es die Tatsache, dass der französische Präsident Emmanuel Macron den Finger in diese offene Wunde gelegt hat, die den Zorn großer Teile der islamischen Welt geweckt hat. In einer aufsehenerregenden Ansprache zwei Wochen vor dem Mord an Samuel Paty identifizierte Macron den islamischen Fundamentalismus als die Ursache für die „tiefe Krise, in der sich der Islam heutzutage überall auf der Welt befindet“. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte umgehend und nannte Macrons Behauptung „respektlos und eine regelrechte Provokation“. Das sunnitische Rechts­institut Al Azhar in Kairo verurteilte Macrons Aussagen als „rassistisch und dazu geeignet, die Gefühle von zwei Milliarden Muslimen in der Welt entflammen zu lassen“.